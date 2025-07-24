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    林右昌龜山掃街：出門先看投票通知單 避免被藍執政地方政府干擾

    民進黨秘書長林右昌（中）到龜山區仁德宮參拜。（記者周敏鴻攝）

    民進黨秘書長林右昌（中）到龜山區仁德宮參拜。（記者周敏鴻攝）

    2025/07/24 10:24

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕民進黨秘書長林右昌上午前往桃園市龜山區仁德宮參拜後，由多位黨籍桃園市議員陪同，到龜山市場掃街，他提醒支持者，桃園、台中、新北等地，罷免都面臨行政機關的干擾手段與行為，支持者出門投票前，應先看好投票通知單，因為已有投開票所位置改變，甚至改去了偏僻不好找的位置。呼籲國民黨執政縣市政府，罷免是公民的權利，必須被維護與公平對待。

    「希望在最後關鍵的時刻，可以爭取並催出更多的同意罷免票」，林右昌說，每一個罷區都很重要，在他心中，沒有任何名單，但桃園市第一選區罷免國民黨立委牛煦庭，是重中之重，他才會連著2天到桃園，就盼爭取更多民眾支持，作為公民團體最厚實的後盾。

    前總統蔡英文針對罷免發文，被外界認為是關鍵王牌，林右昌說，每一位公民都是罷免行動的王牌，藍白立委在國會橫行，做了許多危害國家安全、損及國家利益的事，立法院也失去制衡的力量，公民團體才站出來，相信多一個人站出來，離罷免成功就愈近一步。蔡英文表達想法並感謝公民團體，與每一份力量都相同寶貴，而民進黨是跟隨公民團體與人民力量前行，沒有政治考量、沒有策略安排，只是要跟人民站在一起。

    民進黨秘書長林右昌（右）到龜山市場掃街，爭取民眾支持大罷免。（記者周敏鴻攝）

    民進黨秘書長林右昌（右）到龜山市場掃街，爭取民眾支持大罷免。（記者周敏鴻攝）

    民進黨秘書長林右昌（中）由黨籍桃園市議員門前往龜山市場掃街。（記者周敏鴻攝）

    民進黨秘書長林右昌（中）由黨籍桃園市議員門前往龜山市場掃街。（記者周敏鴻攝）

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