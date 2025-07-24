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    繳稅不是讓立委自肥 汪浩：人民就該投下「同意」罷免

    作家汪浩。（資料照）

    作家汪浩。（資料照）

    2025/07/24 11:08

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨為反制大罷免，立法院日前三讀通過國民黨團版本的「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例」，刪除台電1000億元補貼，改列「普發現金1萬元」，該特別條例今日已函送行政院；對此作家汪浩表示，台灣不是你們的金庫，人民不是你們的票倉。我們繳稅，是為了讓國家變好，不是讓你們變有票！

    汪浩在臉書PO文表示，他繳稅，是為了讓台灣更強，不是為了讓立委自肥。納稅人不是提款機，更不是政客逃避罷免的工具，現在國民黨與民眾黨聯手強推「普發一萬元」，號稱全民有感，實則只是立委為了自保、逃過726大罷免的買票騙術。更荒唐的是，這次發錢沒有排富、沒有財源、沒有經濟正當性，甚至程序違憲。

    汪浩指出，立法院不但砍掉台電補貼，逼電價上漲，還反過來說「發錢救民生」。這不是照顧人民，是自導自演的假仁政。他們砍掉國防、能源、社福的預算，卻拚命想發錢，難道台灣的未來只值一萬元的選票？

    汪浩續指，他要嚴正抗議：全民稅金不是立法院撒錢自肥的提款卡，更不是政黨用來綁樁逃罷免的政治道具。尤其讓像郭台銘、蔡旺旺這樣的富豪也能領這一萬元，簡直是國際級的笑話。

    汪浩直言，想真正幫助人民，就該精準補助低收入戶、育幼家庭、創業青年和高齡長者，而不是全國通發、毫無分際。真正的正義，是照顧需要的人，不是討好選民，台灣不是你們的金庫，人民不是你們的票倉。我們繳稅，是為了讓國家變好，不是讓你們變有票！立委若只會撒錢自保，人民就該投下「同意」罷免，讓他們通通回家！

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