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    侯友宜陪林沛祥掃市場 攤商突喊「同意」以為選舉

    新北市長侯友宜（中）陪立委林沛祥到安樂市場掃街。（記者盧賢秀攝）

    新北市長侯友宜（中）陪立委林沛祥到安樂市場掃街。（記者盧賢秀攝）

    2025/07/24 10:40

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕大罷免投票前2天，新北市長侯友宜今天上午到基隆挺國民黨立委林沛祥，陪他到安樂市場拜票，突然有女攤商很熱情喊對著侯友宜喊「當選」、「同意同意」，民眾原以為她嗆「同意罷免」，後來才知道她是「同意侯友宜選上啦！」侯友宜則向她說明，「不是選舉、要投不同意罷免啦」。

    台北市長蔣萬安昨天下午陪同林沛祥到百福黃昏市場拜票，1名里長拒絕和蔣萬安握手，還揮揮手說，「同意的啦，多問的！」場面尷尬。

    侯友宜和林市祥今天到安樂市場拜票時，有女攤商與侯友宜握手，還喊「當選、當選」、「同意同意」，侯友宜問「同意什麼？」攤商說「同意你要『著』啦」。侯友宜忙著解釋，現在不是選舉，不是同意我「著」啦，是要投下不同意罷免票，原來誤會一場。

    侯友宜表示，林沛祥從議員做到立委，大家都認識他，對基隆捷運、教育文化、社會福利及大小建設都全力以赴，大家有目共睹。新北和基隆緊緊連在一起，大家不分彼此、支持林沛祥，因此在投票前他站出來力挺林沛祥反罷免，讓他繼續為北北基桃共同努力。

    新北市長侯友宜（中）陪立委林沛祥到安樂市場掃街。（記者盧賢秀攝）

    新北市長侯友宜（中）陪立委林沛祥到安樂市場掃街。（記者盧賢秀攝）

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