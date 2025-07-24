終身國民黨工之子挺大罷免 台大學者劉奇璋批共匪「養群賣台的狗」

台大學者劉奇璋發聲力挺大罷免。（取自劉奇璋臉書）

2025/07/24 10:13

〔記者楊綿傑／台北報導〕學者表態！父親曾是國民黨黨工，台灣大學森林環境暨資源學系副教授劉奇璋在社群平台發文指出，自己支持同意罷免所有可以罷免的國民黨立委，他談到共匪不時文攻武嚇，還養了一群賣台的狗，並強調「台灣沒了，甚麼都沒得談了」，號召親友出來投下罷免同意票。

劉奇璋的研究領域是環境教育、淡水魚保育及自然解方，並自述調查區域是「鍾東錦的縣、邱鎮軍的選區」。

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劉奇璋在文中提到，自己有個到死都是中國國民黨黨工的爸爸，但是幸運地他沒看到後來變墮落的黨，從小父親跟自己說民進黨的都是流氓，但是現在看看丁學忠、邱鎮軍、顏寬恒…。

劉奇璋提到，當年共匪還沒露出爪牙的時候，自己去過中國辦過展覽講過課，但厭惡被逼著拿台胞證走公民通道「我先拿我的護照給他看他看都不看」、「我的台胞證剪掉了」。同時自己也厭惡學校全名被改為台灣大學（NTU，有N（國立）好嗎？），也厭惡講到金門是緬甸蟒在中華民國唯一分佈的區域時被關心。

劉奇璋表示，現在共匪原形畢露，國際上處處打壓，每天軍機擾台，不時文攻武嚇。最噁心的是，共匪養了一群賣台的狗，在台灣長大、吃台灣米、喝台灣水，領台灣人交稅付的薪水，然後要把台灣送給中國。而「我愛我小小的多山多溪被海洋環繞的國家，所以我要罷免這些爛委」，邀請朋友一起在7/26、8/23投下同意罷免票。

劉奇璋認為，談保育、談勞權、談任何事，「只要台灣還在我們都還能努力，但是台灣沒了，什麼都沒得談了」。文末還不忘標註「百工百業挺罷免、大罷免大成功」。

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