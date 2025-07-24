遭高虹安秘書葉家瑋告「妨礙名譽」不起訴 網友質疑濫訴、雙標

網友遭高虹安市府市長室秘書葉家瑋提告「妨礙名譽」不起訴。（照片取自Threads）

2025/07/24 10:26

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市陳姓網友在Threads發文提到，2024年9月，被在新竹市府市長室擔任秘書的葉家瑋提告「妨礙名譽」，最終獲不起訴處分。網友說雖此事已成過眼雲煙，但不希望今後因為害怕被告、被報復，而不敢發表政治批判的言論，透過公開文章表明捍衛言論自由的決心。該網友更指，一個市長室秘書如此濫訴告網友，是仗著身為停職市長高虹安的秘書，想藉此「警告」網友，批高虹安的用人標準讓人匪夷所思。

對此新竹市府稱與市政無關不回應，葉家瑋本人也不回應。

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陳姓網友提到，葉家瑋是她的清大同學，過往並無太多交情，但他研究所畢業後擔任高虹安國會助理、新竹市衛生局專員、再成為市長秘書等重要市府職位，讓她對高虹安的用人標準感到匪夷所思。被提告是在2024年4月，她發現當時已是市長秘書的葉家瑋在個人平台發表「總統府將成為賴皮寮」的立場，暗示賴清德總統是透過不公不法的手段才選上。她隨即留言並發文質問葉這番言論是否代表為新竹市政府的立場，不久葉先生便提告她妨礙名譽。

後來她做了筆錄，最終檢察官認為，本案不構成妨害名譽罪，依法給予不起訴處分。檢察官的理由是：她並非想要貶低葉先生的人格。也就是她對公職人物的言論在可受公評意見之內，沒有任何攻訐或侮辱。

而她及許多網友都被葉提告，突顯葉以身為高虹安市府團隊一員，試圖以濫訴方式，「警告」在網路社群評論的網友，對比葉可對國家總統府的貶低言論，說明民眾黨及高虹安市府的雙標及無政治核心價值。

網友遭高虹安市府市長室秘書葉家瑋提告「妨礙名譽」不起訴。（照片取自Threads）

網友收到的警方通知書。（照片取自Threads）

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