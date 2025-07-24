百工百業挺罷免百花齊放！ 吳靜怡：台灣民主被騙走所有努力都沒了

「龜山公民之夜」號召力挺罷免的民眾，高呼「大罷免，大成功」。（資料照）

2025/07/24 11:46

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕社群平台「Threads」近日掀起百工百業挺罷免浪潮，含護理師、家具業務、大學生、咖啡師、股票交易員、工程師等來自各產業的民眾們，傳遞自己為何支持大罷免的心聲。對此媒體人吳靜怡表示，百工百業看起來都是不錯的人，有不錯工作，但看似不錯的樣子背後，台灣人是真的挺辛苦，所以懂這些辛苦就能明白要珍惜民主。

吳靜怡在臉書PO文表示，出社會，唸遊戲設計、導演學的時候，睡在信義區的地舖接動態網頁設計案子；後來，窩居在松山區的頂樓加蓋，從南京東路五段「建發房屋」品牌行銷經理一路到慶城街附近的集團工作，然後，在朱崙街旁海真私房菜樓上創業，當時，下午最幸福的，就是吃乾媽給我的蝦仁炒飯，天熱的晚上就睡辦公室。

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吳靜怡指出，在大集團上班工作最繁雜日子，當了台北青商副會長；卻在創業最堅苦的那年，當了扶輪社社長。這一路才學會發名片、談論工作以外的事，學習社會服務和貢獻。

吳靜怡續指，賺了點錢，公司和住所就找地方比較大的辦公室，移到了南京三民，無論是從小或是變大都在南京三民，從有電動摩托車到汽車，只是萬萬沒想到，當了評論員，公司就不再經營改轉投資，這一圈繞回來，我租的房子還是在八德路的窩居，一樣有貓的地方，創業人生走一遭，最後，所有的錢因為投資落入了別人口袋，再也拿不回來，所以還是很努力的工作還貸款。

吳靜怡直言，太陽花學運就是創業的那年，只是沒想到，台灣民主似乎也是這樣走了一回，但不能讓台灣落入別人口袋，錢被騙了，可以再用時間和努力來賺，但台灣民主被騙走之後，這所有努力都沒了，松信的朋友們，記得星期六出來投票，需要你們，罷免投同意，台灣更有力。

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