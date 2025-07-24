影片曝光！ 反罷支持者騷擾罷團「文山退葆」 被壓制還襲警

文山退葆曝7/23傍晚一名反罷支持者騷擾志工，被警方壓制，導致員警掛彩。（文山退葆提供）

2025/07/24 09:59

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免投票在即，各地罷團陸續衝刺陸戰，台北市罷免藍委賴士葆團隊「文山退葆」今（24日）指出，昨傍晚一名反罷免支持者，在警方面前當街惡意接近女性志工言語恐嚇，該男子甚至對執勤警員辱罵、威脅。罷團批，這次事件不僅是對志工威脅，更升高為「涉嫌襲警」的嚴重犯罪，卻不見國民黨、賴士葆對此譴責。

「文山退葆」表示，事件發生在文山區萬芳醫院捷運站，該反罷免支持者在警方面前，當街惡意接近手持標語的女性志工，進行言語恐嚇與騷擾；而該男不僅對執勤警員大聲辱罵、出言威脅，更在警方近距離警戒、幾乎貼身的情況下，仍強勢出手攻擊志工手中標語，舉動距離警員不到一臂之距，幾乎波及執法人員。

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「文山退葆」指出，該男子最終雖被警方依法壓制，但過程中持續激烈掙扎與叫囂，導致執勤員警手部擦傷、現場流血；而該名女性志工更因驚嚇過度而表示，這幾天不敢再出門。

「文山退葆」批，此事件已經是20天內發生的第二起街頭恐嚇與暴力行為，地點皆位於文山區主要幹道，這次更差點連警方都遭受波及，這還是我們熟悉的文山區嗎？文山區作為台北市重要的文教重鎮，是孩童成長與家庭生活的核心區域，也是前總統馬英九的長年住所，更是賴士葆服務超過20年的選區，如今淪為暴力滋生之地，令人痛心，我們的市長在哪裡？我們的立委在哪裡？

「文山退葆」指出，這次事件不僅是對志工的攻擊，更升高為「涉嫌襲警」的嚴重犯罪，這不只是民眾的恐懼，更是對整個社會安全網的挑戰。但遺憾的是，國民黨與賴士葆至今對這些一再重演的暴力事件保持沉默，甚至選擇與滿口仇恨與粗話的勢力站在一起，與辱罵元首、蛋洗政黨總部的政黨同台，這難道不是變相縱容？

「文山退葆」表示，如果我們此刻還不說話，未來被打倒的，可能不只是志工，也不只是警察，而是整個台灣社會的秩序與良知，這場罷免不是為了仇恨，而是為了守住底線；不是要攻擊誰，而是為了保護我們每一個想要安靜生活的人，「因為當暴力可以橫行無阻，沉默將不再是中立，而是共犯」。

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