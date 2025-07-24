遭影射動員黑道衝罷免 張峻戳破「KCF就是傅崐萁」

花蓮縣議會議長張峻近日積極掃街投入大罷免活動，被太陽曬傷。（圖擷取自張峻臉書）

2025/07/24 10:20

〔記者王峻祺／花蓮報導〕有網路媒體報導花蓮罷免方「動員黑道」衝罷免，匿名KCF網友還將新聞連結，瘋傳各LINE群組，遭影射就是超重量級人士、黑道的「罷傅大將」花蓮縣議會議長張峻直接戳破「KCF就是傅崐萁」，大酸「又來自導自演」，假借媒體之名，拋出一堆子虛烏有的指控！

花蓮罷免立委傅崐萁進入白熱化，罷團和反罷團體大舉出動，空戰、陸戰齊發，昨晚至今地方LINE群組瘋傳「花蓮爆系統性動員衝罷免票，傳地方超重量級人士主力操盤宮廟黑道」等新聞連結，罷團已針對該媒體新聞內容報導不實提告。

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遭影射的議長張峻今天抨擊這正是傅崐萁最擅長伎倆，還戳破到處轉貼新聞的KCF網友「就是傅崐萁（FU, KUN-CHI）本人」，大酸傅崐萁又來自導自演，用假的故事來真的抹黑！

張峻表示，傅崐萁現在正在各個群組瘋狂轉傳一篇「影射性假新聞」，說什麼「超重量級人士操盤宮廟、黑道動員金流」，你（傅）不說名字，卻拚命放話暗指他，這種手法大家太熟悉了！

張峻說，傅自己報案、放話、演戲，製造輿論，再透過檢警機構做政治打手，以假訊息打擊對手，以政治鬥爭壓制異己，這正是傅最擅長伎倆，張峻正大光明，問心無愧，這場罷免不是個人的戰爭，而是花蓮人對黑金政治的終極反撲，「你越怕，招數越髒，就越證明你守不住權力了」。

張峻再次呼籲，真相經得起檢驗，7月26日，「我們不畏抹黑、不懼打壓，我們要用選票清理這個說謊成性、靠抹黑維生的政客！」

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匿名KCF網友將新聞連結，瘋傳各LINE群組，遭影射就是超重量級人士、黑道的花蓮縣議會議長張峻，直接戳破「KCF就是傅崐萁」。（圖擷取自張峻臉書）

遭影射動員黑道衝罷免，花蓮議長張峻戳破「KCF就是傅崐萁」。（圖擷取自張峻臉書）

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