反罷免暴力攻擊頻傳 劉世芳：台灣是民主國家應展現高度修養

內政部長劉世芳今日表示，台灣是有民主制度的國家，選舉罷免本來就是台灣公民的權利，希望能夠展現公民高度的民主修養。（記者陳鈺馥攝）

2025/07/24 09:34

〔記者陳鈺馥／台北報導〕大罷免倒數2天，各地頻傳有罷免志工遭到暴力方式攻擊。內政部長劉世芳今日在立法院受訪表示，台灣是有民主制度的國家，選舉罷免本來就是台灣公民的權利，希望能夠展現公民高度的民主修養。

大罷免投票即將登場，有民眾日前到台北知名清粥小菜用餐，與友人聊到罷免，沒想到被隔壁桌身穿餐廳制服的客人毆打，引發不滿的民眾上網怒刷負評。

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無獨有偶，罷免團體「文山退葆」23日在萬芳醫院捷運站前宣講時，突然遭到一位50歲林姓男子不斷叫囂，警方上前制止後，林男情緒失控揮拳攻擊，不只造成宣傳看板毀損，連警察都被攻擊，警方當場依妨害公務及選罷法將其逮捕。

劉世芳在立法院內政委員會表示，其實這個月初的時候，最高檢已經邀集中選會、警政署、檢調單位，一起就7月26日選舉的查察賄選、防止暴力衝突進行專案，正陸續執行當中。

劉世芳呼籲，台灣是有民主制度的國家，選舉罷免本來就是台灣公民的權利，希望能夠展現公民高度的民主修養，7月26日用自己的選票決定未來國會的組成。

劉世芳說，也要呼籲公民朋友用選票決定台灣的國會組成，更能保障在民主國家應該有的修養，希望7月26日能平安選舉並圓滿。

立法院內政委員會24日繼續處理114年度中央政府總預算有關內政部預算凍結專案報告、書面報告案，部長劉世芳會前受訪。（記者廖振輝攝）

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