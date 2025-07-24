盧秀燕、蔣萬安頻口不擇言 陳培瑜：顯示選情真的非常緊張

立委陳培瑜（中）受訪。（記者張嘉明攝）

2025/07/24 09:48

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免投票在即，立法院民進黨團「51戰隊」與公民同行，在各地助拳罷免團體，今（24日）來到台北，分進合擊大安、港湖區。民進黨立委陳培瑜說，昨天可看到榮星花園造勢場爆滿，今晚也邀請民眾一起上凱道團結，凝聚向心力，這幾天可以看到國民黨的母雞們，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕越來越著急，口出惡言、語不擇言，這也顯示選情非常緊張，希望呼籲民眾726出門投下同意。

綠委李坤城、黃捷、陳培瑜、王正旭、陳俊宇今上午7點多來到內湖區民權東、成功路口，合體在地民進黨議員何孟樺、李建昌、王孝維，林亮君、陳慈慧、陳賢蔚等議員也跨區支援，訴求罷免港湖區國民黨立委李彥秀。

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對於罷免賴士葆團隊「文山退葆」昨遇上暴力攻擊事件，陳培瑜說，暴力事件不是第一樁，除暴力行為外，言語也不能容忍，都應該予以譴責，所有公民都是自主上街頭，對於所有不支持的意見也很歡迎，這就是為什麼台灣是民主多元社會。像昨天她在南京東路站路口，很多阿姨對她跳舞、比叉叉，她也是提醒路口安全，用愛回應，呼籲不管支不支持罷免，都請用愛台灣這塊土地的心情來發表言論。

黃捷表示，這幾天在路上看到很多不同的意見的人，而罷免團隊正是因為要捍衛表達不同意見的權力，才站出來，今天可以選擇不支持政府、政黨，正是因為生活在台灣才可以如此自由，罷免如果失敗，也害怕這些親共立委，連人民想表達不同意見的聲音都不允許，如果希望繼續活在自由表達意見的環境，就該支持大罷免。

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