指台灣面臨重大危機 翁達瑞：台灣的民主必須重開機

翁達瑞表示，原本在美發展的他，對台灣的未來充滿樂觀，但去年大選結束後卻發現，台灣的民主有重大瑕疵，竟然還被敵人利用來進行內部顛覆，甚至讓台灣走回頭路」，對此他也加入在加拿大的罷團並頻繁發聲聲援各地罷團。（資料照）

2025/07/24 12:51

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕距離罷免國民黨立委投票日僅剩2天，近日各界人士陸續對是否支持罷免發聲表態，旅美教授陳時奮（筆名：翁達瑞）今也以自身旅美經歷發文，表示原本在美發展的他，對台灣的未來充滿樂觀，但去年大選結束後卻發現，台灣的民主有重大瑕疵，竟然還被敵人利用來進行內部顛覆，甚至讓台灣走回頭路」，對此他也加入在加拿大的罷團並頻繁發聲聲援各地罷團，他也強調「台灣的民主必須重開機，我們的社會才能繼續往前行」。

翁達瑞在臉書以「他鄉遊子的告白」為題發文指出，他近日正在挪威自駕旅行，但心情卻沒有放鬆，甚至有點睡眠不足。他表示白天開車趕路；夜晚則是要寫文章，因為故鄉正面臨重大的民主危機。翁達瑞表示，很多人問他，都在國外住30幾年了，為何還這麼關心台灣？對此他也直言「在這個關鍵時刻，就讓我來表白一下吧！」

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翁達瑞透露，他在嘉義偏鄉長大，從未想過移居美國。一直到大學畢業在台北找到工作後，才發現美國學位在職場很值錢。後來他赴美攻讀企管碩士，之後回台就業正逢經濟起飛的年代，也很快就賺到第一桶金。但諷刺的是，這時他發現自己的金錢慾望不強，但追求真理的慾望很強。更不幸的是，他發現自己好打抱不平的性格不適合從商。

翁達瑞表示，在35歲那年他決定轉換跑道，二度赴美攻讀管理博士。對此他表示「這是一個歪打正著的決定」，並指在台灣求學時期未曾名列前茅，直到進了博士班之後，他才發現自己是讀書的料子，還好為時不晚。

翁達瑞表示，投入學術研究近20年，他在2013年升正教授，並繼續選擇扮演自己，不平則鳴。很快的，同事發現他是難搞的亞洲人。後來他因為經濟能力的提升，也住進菁英社區。但除了見面打招呼，鄰居跟他們少有往來。原本他以爲這是白人文化，後來他才發現「我們不在他們宴客的名單」。

翁達瑞透露，他在北美定居時經歷多次不愉快的事件，他表示北美社會待他們不薄，但畢竟不是自己的國家，難免有歧視事件發生。對這些不愉快的歧視事件，他也坦然接受，因為移居北美是「我們自己選擇」」。

翁達瑞說，當年選擇留在美國，學術環境是最大的原因。美國的自由開放也讓他不需克制言論。更自私的考慮就是生活環境的差距。不過他也表示，在定居美國30多年後，過去的考慮已不再適用。台灣的學術環境進步了，政治也全面民主化了，連生活環境都改善了。台灣已經變得不一樣。

翁達瑞表示，最近幾年回台灣，他心中都有一個感慨：如果晚30年取得博士，就沒有非留在美國的理由。要不是學術生涯已接近尾聲，他會選擇搬回來。當時對台灣的未來，我心中充滿樂觀，也慶幸自己有個隨時可以回去的故鄉。

但在去年大選結束後，他心中的樂觀消失了。並指「原來台灣的民主有重大瑕疵，竟然還被敵人利用來進行內部顛覆，阻礙台灣的進步，甚至讓台灣走回頭路」。他也強調「如果台灣的民主瑕疵未獲矯正，在不久的將來，我們的子弟必須再度離鄉背井追求前途，我也不再有一個隨時可以回去的故鄉」。

翁達瑞說，基於以上2點考量，年初他就加入溫哥華罷團，頻繁在臉書發文聲援各地罷團，為民主重開機提出更多論述。最近一次回台灣，他更是馬不停蹄，抓住每一個守護台灣民主的機會。

翁達瑞指出，最近幾天他們在挪威自駕遊，該國雖是人口不到6百萬的小國，產業基礎薄弱。但挪威人沒有國族認同衝突，也無意識形態的內耗。對國家未來的走向，挪威人有高度共識。

翁達瑞在文末也總結，以上就是他鄉遊子的告白，他也強調「台灣的民主必須重開機，我們的社會才能繼續往前行，不走回頭路。這是我支持大罷免的原因」。

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