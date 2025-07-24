羅大佑批大罷免是賴皮罷免 矢板明夫：中國看他或許就是「會唱歌的館長」

日本資深媒體人矢板明夫。（資料照）

2025/07/24 11:23

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕726大罷免投票在即，不少名人紛紛表態，「華語音樂教父」羅大佑22日在專訪中表示，大罷免不是政治是賴皮罷免。對此，日本資深媒體人矢板明夫表示，羅大佑當然有權反對大罷免，但他應該闡述這些國民黨籍立委為社會做了哪些貢獻、為什麼不應該被罷免；而不是將大罷免抹黑為「賴皮罷免」。

矢板明夫在臉書PO文表示，著名音樂人羅大佑表示「大罷免就是賴罷免、賴皮罷免、要大破功才行」。一席話掀起千層浪，紅藍白媒體如獲至寶，紛紛用「流行音樂教父狠嗆大罷免」、「這才是文藝工作者的風骨」等標題報導此事，有些人舉出羅大佑年輕時曾經寫歌暗諷過一黨獨裁的國民黨、幾年前又支持過香港的反送中遊行，就斷言羅是「永遠爭取自由的反對派」，對於這種說法，我個人不敢苟同。

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一個人過去的言論，並不能代表現在的想法。就好像馬英九前總統，當年也曾經多次表態支持過六四天安門事件被鎮壓的學生，但並不影響他今天成為共產黨黨魁的座上賓。

矢板明夫指出，前不久，印太戰略智庫在台北舉辦「挺自由·愛台灣」演唱會，籌備過程我曾向幾位業界人士請教，應該邀請哪些歌手登台。當時有人提出羅大佑的名字，立即就有人指出「他這幾年在中國各個城市不停地辦演唱會，是掙人民幣的，不可能參加台派的活動。」羅大佑當然有權反對大罷免。但他應該闡述這些國民黨籍立委為社會做了哪些貢獻、為什麼不應該被罷免；而不是將大罷免抹黑為「賴皮罷免」。

矢板明夫續指，行使罷免權是法律賦予每一個選民的權利，是不容否認的。國民黨曾經主導罷免過陳柏惟立委、桃園市的王浩宇議員。這次也想罷免吳思瑤、吳沛憶等立委，只是沒有完成連署而已。在羅大佑看來，這些也是「賴皮罷免」嗎？網紅館長陳之漢前不久去中國，不知道受了什麼影響，回台以後就積極幫藍委站台反罷免，20日更語出驚人稱「726要掀起一場革命，讓台灣人全部都變成中國人。」

矢板明夫直言，近年頻繁穿梭於中台之間的羅大佑，在大罷免投票前幾天的關鍵時刻，突然表態反對罷免、引起關注，也可能是受到了中國當局的某種指示，只要想掙人民幣，就必須先當統戰樣板——這是這幾年在對岸淘金的台灣人難以逃脫的宿命。在中共當局看來，羅大佑或許就是「會唱歌的館長」，必要時就要讓他出來表態。

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