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    國民黨批路透社幫綠「洗地」 黃帝穎：中共反罷更坐實罷免反共必要

    律師黃帝穎。（資料照）

    律師黃帝穎。（資料照）

    2025/07/24 09:51

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕針對外媒「路透社」22日報導，對於這次台灣的大罷免，中國力挺在野的國民黨。國民黨智庫副執行長凌濤昨回應，特定國際媒體多次引用民進黨高層不具名的消息，「出來洗地好幾次」，他要拜託所有國際媒體保持中立與資訊透明，在台灣民主的關鍵時刻，不要再「出口轉內銷」。對此律師黃帝穎表示，中國挺國民黨更坐實罷免反共必要，國民黨竟反嗆路透社幫民進黨洗地被二大鐵證打臉。

    黃帝穎在臉書PO文表示，國際媒體路透社以「台灣將舉行大規模立委罷免投票，中國力挺在野黨」為標題，報導台灣大罷免新聞，國民黨竟反嗆國際媒體路透社別幫民進黨洗地，顯然國民黨自朱立倫瞎扯納粹引起德英法等八國公憤後，國民黨對世界已習慣「義和團」式回應，完全沒有羞恥心。

    黃帝穎指出，鐵證1，「國台辦記者會挺國民黨反罷」，國台辦正式記者會上為國民黨痛罵賴清德「打著民主的幌子搞獨裁」，「用盡各種手段打壓在野黨」，中國媒體同樣全力支持國民黨反罷，完全坐實公民「反共」的罷免理由。

    黃帝穎續指，鐵證2，「中國媒體挺國民黨反罷」，桃園市爆出投票公報竟夾國民黨立委反罷文宣，他身為律師分析選罷法有三年徒刑的法律責任，這類法律討論在世界民主法治國家很正常，但在中國媒體卻被抹成「恐嚇」，甚且中媒通篇護航國民黨。

    黃帝穎直言，中國力挺國民黨反罷，不只有國台辦公開發言，他自己也是遭中媒加害的實例，鐵證如山！國民黨竟還有臉嗆路透社，國民黨義和團式轉移焦點、欲蓋彌彰，反更凸顯罷免反共的必要。

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