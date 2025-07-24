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    回應蔡英文 侯友宜：真正公民課是彼此互相溝通包容

    新北市長侯友宜回應前總統蔡英文的貼文表示，真正民主課是彼此互相溝通包容。（記者盧賢秀攝）

    新北市長侯友宜回應前總統蔡英文的貼文表示，真正民主課是彼此互相溝通包容。（記者盧賢秀攝）

    2025/07/24 09:21

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕前總統蔡英文昨天在臉書表示，最近在各地發起的罷免行動，是一場公民運動，謝謝大家喚醒了身邊的許多人，共同參與這堂珍貴的公民課。新北市長侯友宜今天表示，真正的公民課是彼此互相溝通包容，大家攜手前進。

    蔡英文昨天在臉書貼文說，要謝謝所有公民團體，為了國家、為了民主，各位在家庭、工作與街頭的活動中奔波，真的辛苦了。謝謝大家喚醒了身邊的許多人，共同參與這堂珍貴的公民課。

    她強調，各位的行動更證明了，台灣的民主不是空泛的口號，而是每一個人民的日常實踐，展現了台灣人民的韌性。7月26日，作為一個公民，她會去投票，表達對公民團體的感謝，謝謝大家一路以來的努力。

    侯友宜今天在基隆安樂市場陪同國民黨立委林沛祥掃街受訪時表示，罷免不是政治鬥爭，這是蔡前總統自己說的，「不要忘了妳說過的話」。他認為真正的公民課是彼此互相溝通包容，大家攜手前進，才是真正的公民課。

    新北市長侯友宜（中）陪同國民黨立委林沛祥到基隆安樂市場拜票。（記者盧賢秀攝）

    新北市長侯友宜（中）陪同國民黨立委林沛祥到基隆安樂市場拜票。（記者盧賢秀攝）

    新北市長侯友宜（左二）陪同國民黨立委林沛祥到基隆安樂市場拜票。（記者盧賢秀攝）

    新北市長侯友宜（左二）陪同國民黨立委林沛祥到基隆安樂市場拜票。（記者盧賢秀攝）

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