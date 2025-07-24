諷刺「徐禁評」被司法認證 溫朗東酸徐巧芯：她濫訴我無罪

名嘴溫朗東去年曾因京華城都更房疑雲，多次與國民黨立委徐巧芯隔空交火，後續他更發文透露遭一位「徐小姐」大量檢舉，讓他諷刺徐「真的是『徐禁評』」。（資料照）

2025/07/24 10:06

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴溫朗東去年曾因京華城都更房疑雲，多次與國民黨立委徐巧芯隔空交火，後續他更發文透露遭一位「徐小姐」大量檢舉，讓他諷刺徐「真的是『徐禁評』」。今晨溫朗東發文透露，「徐禁評」被司法認證，「她濫訴，我無罪」，並形容「我跟徐巧芯的司法戰，1:0領先」。

溫朗東今晨在臉書發文指出，「徐禁評」（徐巧芯）剛被司法認證。剛收到地檢署通知，徐巧芯告我的刑事案件，不起訴簽結。對此溫朗東形容「我跟徐巧芯的司法戰，1:0領先」。

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溫朗東透露，去年5月，徐巧芯用市議會公開信箱，到處到NCC檢舉有討論她的節目。有節目告訴我這種打壓言論的惡行，我就公開，稱她此舉為「徐禁評」。

溫朗東表示，徐巧芯惱羞成怒，私下對他提告。他透露在過去一年，他獨自寫訴狀，應訊，打勝戰。溫朗東直言「這件事，我很低調。因為，我不怕她告我，有些節目可能會怕。我不想讓她的陰謀得逞，選擇默默應戰」。

溫朗東說，如今司法證明，她濫訴，我無罪。正義必勝。他為此在文末也直呼「大罷免，已經號角響起」。

溫朗東在留言處也貼出他在去年5月間的發文，當時一位「徐小姐」大量檢舉溫朗東討論徐巧芯的節目，且徐小姐的連絡信箱就是徐巧芯在台北市議會的公開email。

當時溫朗東表示「我在此對徐巧芯『濫用檢舉機制、箝制媒體自由』作出最後通牒：只要我發現妳在今天之後還來玩這種爛招，我就搬去松山信義罷免妳！」同時也直言「真的是『徐禁評』！」如今再看這篇發文，溫朗東也直言「因為這則貼文被告，真是莫名其妙」。

溫朗東表示，去年一位「徐小姐」大量檢舉溫朗東討論徐巧芯的節目，且連絡信箱就是徐巧芯在台北市議會的公開email。對此溫朗東直言「真的是『徐禁評』！」如今再看這篇發文，溫朗東也直言「因為這則貼文被告，真是莫名其妙」。（圖擷自臉書）

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