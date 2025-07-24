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    傻眼！台北街頭與罷方狹路相逢 魯明哲宣傳車大喊「吳造謠」

    民進黨團51戰隊（立委吳思瑤、張雅琳、吳秉叡、郭昱晴、賴瑞隆等人）在台灣大學門口前的新生南路與羅斯福路口，應援大安文山的罷免行動。（記者叢昌瑾攝）

    民進黨團51戰隊（立委吳思瑤、張雅琳、吳秉叡、郭昱晴、賴瑞隆等人）在台灣大學門口前的新生南路與羅斯福路口，應援大安文山的罷免行動。（記者叢昌瑾攝）

    2025/07/24 08:56

    〔記者董冠怡／台北報導〕民進黨團五一戰隊及3個罷團，今天一早近8點在台灣大學前的羅斯福路、新生南路口，為726投票向民眾喊話「同意罷免」，未料，替桃園市第三選舉區藍委魯明哲宣傳「不同意罷免」的車輛途經，雙方狹路相逢，對方拿著麥克風大喊「大罷免大失敗」、「吳思瑤吳造謠」等言，讓在場人士傻眼不已。

    五一戰隊包含幹事長吳思瑤、不分區立委郭昱晴和張雅琳、新北立委吳秉叡、高雄立委賴瑞隆，以及台北市議員劉耀仁、王閔生、簡舒培、趙怡翔和顏若芳；罷團「文山退葆」、「大安強強滾」、「台灣出來罷」皆到場，向往來的人車呼籲「同意罷免」

    據觀察，署名新黨副秘書長游智彬的宣傳車，早上7點55分行經羅斯福路、新生南路口，頻頻喊出「吳思瑤吳造謠」、「民進黨打著抗中保台的旗號，結果自己人都跑去大陸賺紅錢」、「郭昱晴的老公賺紅錢」、「林楚茵跑去大陸說兩岸一家親」、「帶著明白裝糊塗」、「這就是民進黨，嘴裡喊著抗中保台，錢賺得都比誰實在」、「賣國立委就站在那邊啦！」

    宣傳車身印有726懇請一起出來投「不同意罷免」魯明哲，並掛著魯明哲、桃園市長張善政及議長邱奕勝、游智彬的頭像。由於該處路口為交通要道，但車輛卻刻意在轉彎處「緩慢前進」，民眾則手指反罵「罷免！罷免！罷免賣國立委！」被點名的綠委們則未理會或多回應，繼續呼喊「大罷免大成功」。

    幫桃園藍委魯明哲宣傳「不同意罷免」的車輛，在台北街頭與罷免方狹路相逢。（記者董冠怡攝）

    幫桃園藍委魯明哲宣傳「不同意罷免」的車輛，在台北街頭與罷免方狹路相逢。（記者董冠怡攝）

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