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    館長出席國民黨論壇稱若打仗2分鐘投降 謝志偉諷三民主義變三共主義

    網紅「館長」陳之漢20日參加國民黨全國青工總會舉辦的青年沙龍論壇，在發言時喊出「兩岸就是，我們都是中國人」、「如果中國打過來，中華民國2分鐘就會投降」等，引發外界批評。（資料照）

    網紅「館長」陳之漢20日參加國民黨全國青工總會舉辦的青年沙龍論壇，在發言時喊出「兩岸就是，我們都是中國人」、「如果中國打過來，中華民國2分鐘就會投降」等，引發外界批評。（資料照）

    2025/07/24 09:20

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢20日參加國民黨全國青工總會舉辦的青年沙龍論壇，在發言時喊出「兩岸就是，我們都是中國人」、「如果中國打過來，中華民國2分鐘就會投降」等，引發外界批評。我國駐德代表謝志偉對此諷刺，「老K沒改『吾黨所宗』，倒是已把『三民主義』改成『三共主義』了：『親共、舔共、投共！』」

    謝志偉在臉書發文指出，2007年9月、10月間，當時他擔任新聞局長兼政府發言人，在立法院被洪秀柱副院長厲聲要求表態國慶日是否唱國歌，當時他回應「唱！但是有個條件。」洪對此怒問：「唱國歌還有條件？什麼條件？」謝志偉則強調：「把『三民主義，吾黨所宗』改成『三民主義，無疾而終』，我就唱。」讓洪怒不可遏地問：「你還是中華民國的官員嗎？」

    謝志偉說，接下來的對話大意就是，既然是「中華民『國』」的官員，就不該唱「吾『黨』所宗」。他表示自己對「三民主義」沒意見，但是，即便在戒嚴時代都不應該「吾黨所宗」，更別說解嚴後了。不過洪秀柱堅持，國歌就是國歌，「吾黨所宗」，沒得商量！不然，你還是中華民國的官員嗎？

    謝志偉感嘆，如今18年過去了，最近看到，「老K找來的管長肉代言人」（網紅館長陳之漢）當眾說：「解放軍打來，兩分鐘就投降。」讓謝志偉驚覺到，老K沒改「吾黨所宗」，倒是已把「三民主義」改成「三共主義」了：「親共、舔共、投共！」謝志偉直言，「原來當年是我自己劃錯重點了」。

    謝志偉也提到，他老婆把網上有人傳的華航機長那段話前後放給他聽，讓他直呼「先前我只讀到，『擁有自由、民主、充滿熱情的美麗寶島。台灣加油！中華民國加油！』」、「今天，在『護台保中華民國』已是台灣人的最大公約數之際，我很希望，洪秀柱前副院長也能公開地大聲問她的黨：『我們還是中華民國的國民嗎？』或是，她早已不姓『洪』，而改姓『紅』了？」

    謝志偉在文末也指出，「對了，那年的國慶慶典上，我唱了國歌了。只可惜，人聲雜沓，我沒能跟上前兩句」。

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