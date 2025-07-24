高雄大樹光電案業者、技師收押 柯志恩：誰負責復原？

柯志恩指出，大樹和山光電案場開發業者及負責監造的水保技師收押，這事件不僅是個別業者的失德，更突顯目前政府對光電開發的監管缺口。（翻攝臉書）

2025/07/24 08:45

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄大樹光電案業者與技師同遭收押，國民黨立委柯志恩今表示，這不僅代表司法認定其違法嫌疑重大，也引發一個亟須釐清的現實問題，目前正在進行的水保改善與植生復原工程，後續由誰負責？

柯志恩指出，大樹和山光電案場開發業者林瑞豐，及負責監造的吳姓水保技師，雙雙因違反水利法、水土保持法、山坡地保育法等法條遭收押，這事件不僅是個別業者的失德，更突顯目前政府對光電開發的監管缺口。

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她認為，這不僅代表司法認定其違法嫌疑重大，也引發一個亟須釐清的現實問題，目前正進行的水保改善與植生復原工程是否停擺？若業者被收押而放任案場荒廢，復原工作又由誰負責？

她表示，既然業者及負責監造的水保技師都被羈押，和山案場除正在進行的水保復原與植生恢復，其餘工作應全面暫停、全面徹查；另外案場一期水保工程是否也有疏失？是否存在規避監管、包庇不報情形？都應納入檢調調查範圍。

綠電發展是未來趨勢，但真正的綠電不是電網上跳動的數字，是與土地和生態共存的實踐，在追求綠電目標同時，不能犧牲法治與環境，更不應成為破壞環境的藉口。

柯志恩強調，和山光電案場的樹是業者砍的、山頭也是業者剷平的，無論最終司法審理結果為何，主管機關都須負起監督業者的責任，絕不可將環境修復的成本轉嫁給高雄市民，政府更應立即檢討，對類似光電開發模式全面盤整，預防下一個「和山光電案」重演。

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