726戴著手銬也要投票？柯文哲聲請假處分 北高行今開庭

柯文哲（左二）、應曉薇（右一）本週二下囚車抵達台北地院開庭。（資料照）

2025/07/24 06:49

〔記者劉詠韻、張文川／台北報導〕台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲因捲京華城弊案，去年被羈押禁見，法院日前再度裁定延押2個月，無緣參與726罷免投票；民眾黨委請律師提行政訴訟並聲請假處分，為柯爭取參與立委罷免投票。北高行已排定今上午9時40分於第八法庭開庭，進行調查證據程序，並將由律師代理出庭，裁定結果預計週五出爐。

台北地院審理京華城弊案，柯文哲羈押期限將於8月1日屆滿，合議庭認為無法排除柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇滅證、勾串可能性，裁定二人延押禁見2個月。

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大安區藍委羅智強，亦為此次罷免投票名單之一，柯文哲戶籍位於台北市大安區，同樣收到投票通知單。妻子陳佩琪認為，丈夫柯文哲並未遭褫奪公權，應具備投票資格，並指「就算需要數十人戒護，甚至戴頸圈、手銬、腳鐐都沒問題」。民眾黨主席黃國昌並強調，柯文哲在未被剝奪任何公權的情況下，憲法應保障他有公民投票權。

北高行表示，柯文哲聲請假處分內容為，請求相對人台北市選委會及法務部矯正署台北看守所，應允許其以適當方式參與第11屆立法委員台北市第六選區羅智強罷免案的投票。

柯文哲昨已委任律師，向台北高等行政法院提起《公職人員選舉罷免法》行政訴訟，並聲請假處分，要求能在戒護下行使投票權，訴訟對象為台北市選舉委員會與台北看守所。

法務部矯正署則指，至今尚無羈押禁見的收容人返戶籍地投票的前例，而收容人能否投票、相關辦法，屬中央選舉委員會職權，應由中選會訂定。

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