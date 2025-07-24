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    京華城案》彭振聲喪妻崩潰喊「沒有顧慮了」 今出庭作證

    台北地院審理京華城案，今傳喚台北市前副市長彭振聲全日作證。（資料照）

    台北地院審理京華城案，今傳喚台北市前副市長彭振聲全日作證。（資料照）

    2025/07/24 06:30

    〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城案，今傳喚台北市前副市長彭振聲全日作證，彭妻於7月1日墜樓身亡，當天他在開庭前10分鐘接獲愛妻死訊，情緒崩潰哭喊「我認罪是為了讓妻子安心，現在沒有顧慮了」，被外界解讀為他有可能翻供、也有可能抖出更深層的內幕，他的證詞備受矚目，答案將在今天揭曉。

    合議庭原定7月1日勘驗彭振聲的偵訊錄音檔、7月10日傳喚彭振聲作證，但勘驗當天的上午9時左右，彭妻在高雄墜樓驟逝，彭振聲9時20分在庭內接獲消息，當庭痛哭失聲，痛指檢察官「有沒有良心」，說自己已為此案開庭33次，還曾被收押，他當初認罪是為了讓妻子安心，「現在沒有顧慮了」。

    此件突發事件後，合議庭緊急取消彭的勘驗、作證庭期，合議庭透過彭的律師向彭振聲轉達，詢問他可作證日期，不勉強他近期應訊，彭振聲於本月7日做出決定，在法院提供的數個日期當中，選擇於今日作證。

    彭振聲於妻子過世後，即未再到庭，今天是23天以來第1次到法院，前天（22日）他也委由律師到庭，律師代彭聲請捨棄3名證人作證時的在場權，包括北市前都發局長黃景茂、都委會前委員白仁德、徐國城，3人作證時他無法到庭，將委由律師到庭詰問。

    彭律也向合議庭反映，彭振聲家住高雄，為了京華城案每週兩天的密集開庭，而在台北租屋，租約將於8月底到期，如今彭妻己不在世，彭有意長居高雄、不再租屋，目前彭的限制住居地仍在台北租屋處，待彭近期做出決定後，會再向法院聲請變更限制住居地址。

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