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    罷團控暴力、車隊闖紅燈！黃健豪反咬奧步抽文宣

    中五罷團「斷健行動」指黃健豪在基隆市長謝國樑陪同下車掃，連續闖2個路口紅燈。（「斷健行動」提供）

    中五罷團「斷健行動」指黃健豪在基隆市長謝國樑陪同下車掃，連續闖2個路口紅燈。（「斷健行動」提供）

    2025/07/24 06:23

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕大罷免726投票倒數，台中市第五選區罷免藍委黃健豪選情白熱化，中五罷團「斷健行動」指控黃健豪在基隆市長謝國樑陪同下車掃，連續闖2個路口紅燈，還有民眾對著罷團總部豪成宮的志工謾罵；黃健豪也指控有選民反映自家信箱內的文宣遭陌生男子抽走，已經報警違反選罷法。

    中五罷團發言人台灣衣美局指出，一個月前黃健豪罷免案進入投票程序，罷團志工在路口擺攤宣傳時，遭一名黃健豪支持者搶旗幟、看板，與志工發生肢體衝突，鬧進警局，本月21日黃健豪在謝國樑陪同下車掃，車隊連續闖2個路口紅燈，23日又發生有民眾對著罷團總部豪成宮的志工謾罵，罷團痛斥台灣民眾無需忍受這種仇恨式的手段。

    台灣衣美局說，立委不遵守規則，支持者動手施暴、用言語辱罵，台灣民眾無需忍受這種仇恨式的手段，他強調，罷團是因為愛台灣所以站出來，呼籲選民用愛，讓這些暴力、仇恨離開台灣的社會，一起投下同意罷免的票，罷免護台、同意是愛。

    黃健豪也指近日有選民投訴，自家信箱內的文宣遭陌生男子抽走，另外也有周遭民眾向里長投訴一直沒收到投票通知單，懷疑都是被人惡意抽走，該名男子可疑行徑遭監視器拍下，全程錄影為證。

    黃健豪痛批，此舉形同妨礙選舉、踐踏民主，對方竟為影響投票率、阻礙選民表達意志，不惜使出卑劣奧步，已依選罷法正式提告，絕不姑息，呼籲選民定投下不同意票，以行動拒絕惡罷、抵制政治操作。

    中五罷團「斷健行動」指有民眾對著罷團總部豪成宮的志工謾罵。（斷健行動提供）

    中五罷團「斷健行動」指有民眾對著罷團總部豪成宮的志工謾罵。（斷健行動提供）

    黃健豪指控有選民反映自家信箱內的文宣遭陌生男子抽走，已經報警違反選罷法。（黃健豪提供）

    黃健豪指控有選民反映自家信箱內的文宣遭陌生男子抽走，已經報警違反選罷法。（黃健豪提供）

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