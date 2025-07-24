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    發文力挺大罷免！陳其邁：人民期待能守護台灣民主自由的立法院

    陳其邁深夜PO高雄港灣並發文談大罷免。（翻攝臉書）

    陳其邁深夜PO高雄港灣並發文談大罷免。（翻攝臉書）

    2025/07/24 00:49

    〔記者王榮祥／高雄報導〕曾在半夜打電或給前總統蔡英文的高雄市長陳其邁，23日深夜po出高雄港圖並發文對大罷免表態，他強調我們先是一個自由的台灣人，才是一個能自由追逐理想的人，人民期待的是一個能守護台灣民主自由的立法院。

    陳其邁指出，國家需要發展，社會需要穩定，或許政策意見有所不同，但人民期待是一個能夠理性討論，守護台灣民主自由的立法院。

    他進一步表示，未經充分討論與聆聽地方聲音草率的修財劃法、以及不理性刪減中央政府總預算，沒有將人民利益做優先考量，不僅惡化城鄉間的差距，也無益於國家發展。

    陳其邁認為，能再一次思考抉擇，是台灣人民幸福的權利，也是值得守護的日常。

    他向民眾喊話，請你一定要出來投票，決定自己的未來，搭上高鐵、客運、台鐵、飛機、或者親友的車，踏上回家的路，投下你愛護台灣的那一票，大家加油！

    還沒睡的網友紛紛留言「守護台灣、人人有責」、「ㄧ起守護小小多山的台灣」、「高雄已經示範過一次了」、「謝謝邁邁市長」、「大罷免大成功」。

    陳其邁深夜發文對大罷免表態。（翻攝臉書）

    陳其邁深夜發文對大罷免表態。（翻攝臉書）

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