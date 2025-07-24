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    學界出手喊下架傅崐萁們 中台灣教授協會：726一起投下同意罷免票

    中台灣教授協會近日開記者會呼籲台中不要政治「秀」市長。（中台灣教授協會提供）

    中台灣教授協會近日開記者會呼籲台中不要政治「秀」市長。（中台灣教授協會提供）

    2025/07/24 00:20

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕大罷免726投票倒數，中台灣教授協會發聲明說，在「大罷免」尚未普及，協會以罷免傅崐萁們為號召，獲得熱烈響應，在罷免行動最後關頭，呼籲曾經參與簽名的朋友，發揮公民的影響力，帶動親戚朋友，一起投票同意罷免。

    中台灣教授協會理事長楊聰榮指出，罷免行動來自台灣民主體制的深切關切，強烈憂慮本屆國會議事運作受到系統性扭曲，眼見長期累積起來的民主傳統即將毀滅，大家不能坐視不管，必須透過公民力量來挽救，台灣這股公民力量受到國際矚目，大罷免不僅是對個別政治人物的問責，更是捍衛台灣民主制度。

    聲明指出，那些受中國影響的立法委員，在中國長期經濟誘因、地方滲透與政治操弄，試圖削弱台灣主權，國會漠視民意、砍預算、弱化國防與外交，台灣的民主面臨嚴重危機，中國滲透加劇，在這樣的情勢下，議事的攻防已經沒辦法代表民意，只有罷免，才能終結中國滲透、捍衛公民權利。

    協會強調，大罷免是台灣民主保衛戰的開端，翻轉政治生態，讓公民力量成為社會中堅力量，監督政府並強化民主體制，呼籲出門投票同意罷免。

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