從屏東苦行北上只為大罷免！大叔一路「三跪九叩」 數萬人動容

大叔頂著大太陽，在路上推著寫著宣傳大罷免的推車，一路走一路行「三跪九叩禮」，以實質行動「跪求」大家投下同意罷免票，讓數萬名網友動容！（圖翻攝自Threads）

2025/07/24 00:58

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首波大罷免週六（26日）就要投，罷團想盡各種創意噱頭宣傳同意罷免，也有人一步一腳印，選擇最樸實、甚至克難的方式來懇託每一張珍貴選票。有位大叔頂著大太陽，在路上推著寫著宣傳大罷免的推車，一路走一路行「三跪九叩禮」，以實質行動「跪求」大家投下同意罷免票，讓數萬名網友動容！

網友23日在Threads上分享影片，可以看到一名戴著類似採茶帽、將全身包緊緊的瘦削男子，推著一台貼著「反共」、「大罷免」等口號看板的推車，頂著大太陽，一路慢慢前行，而且每走幾步就跪下，雙手合掌拜了拜，接著叩首，然後站起來繼續走，一整條路就見這位先生重複整套步驟，展現其堅決下架亂台舔共立委的態度。

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原PO透露，他是週三下午1點左右在新北市新莊區丹鳳里看見這令人心疼又感動的一幕。另外，推車上還可以看到一塊寫著「屏東→立法院」的看板，這位先生似乎為了宣傳罷免，從屏東步行北上，一路苦行。

這位先生的行動讓數萬網友動容，「看到這畫面，那些路上嗆志工拿錢的，看到了嗎？不是所有人都以金錢為出發點。做這些事是基於對這塊土地的愛」、「謝謝這位從屏東步行+跪拜苦行北上，為臺灣祈福的朋友！」、「好像藏人在一生中都會找個機會，一路行五體投地禮去大昭寺。他用他的方式幫台灣祈求」、「從屏東這樣一路步行北上？這是什麼神鬼意志力？看了好想哭」、「這是抱著甚麼樣的心情在努力著啊」、「那些汙衊罷團、挺罷人士都是收錢的，有誰願意為了錢這樣？」

反紫光奇遊團成員許美華23日也在臉書分享這段影片，「天啊！我要哭了！剛剛在脆上看到，有人用推車寫『反共大罷免』，然後在路上一路跪求大家支持！有這樣的人在拼命，我們怎麼會輸？謝謝這位從屏東步行+跪拜苦行，為這塊土地祈福的勇敢台灣人。726、823，拜託大家出門投同意！」

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