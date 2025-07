美聽證會談中國「跨國鎮壓」 參議員2度強調「蕭美琴是我好友」

美國國會及行政當局中國委員會(CECC)共同主席、共和黨籍參議員蘇利文(Dan Sullivan)召開聽證會談中國對台政治戰及跨國鎮壓,他開場致詞時2度強調,台灣副總統蕭美琴是他好友,美國絕不會允許中國跨國鎮壓的情況在其境內發生。(圖擷取自CECC官方頻道)

〔記者方瑋立/台北報導〕美國國會及行政當局中國委員會(CECC)於台灣時間今(23)日晚間10時舉行聽證會,共同主席、共和黨籍參議員蘇利文(Dan Sullivan)在開場時強調,中國對台政治戰與跨國鎮壓行動日益升高,並兩度提及台灣副總統蕭美琴是他「個人熟識的好友」及一名傑出領袖,並指中國竟將她貼上「頑固台獨分子」標籤、威脅終身監禁,甚至在捷克策畫「實體行動」威脅,是令人不安的升級恐嚇。

這場聽證會以「與台灣站在一起:反制中共政治戰與跨國鎮壓」(Stand with Taiwan: Countering the PRC’s Political Warfare and Transnational Repression)為題,由蘇利文與眾議員史密斯(Chris Smith)共同主持。我國民進黨立委范雲應邀以專家證人身分出席並提供證詞。據了解,這是台灣國會議員首度受邀出席美方正式國會聽證會。

蘇利文在開場致詞時表示,美國奉行「台灣關係法」及一中政策,但中國近年對台的壓迫不僅升高,更擴張至全球範圍。他將再次提出「與台灣站在一起法案(Stand With Taiwan Act)」並已獲得兩黨支持,該法案主張,若中共對台動武,美方將對中共高層實施全方位經濟、金融與能源領域的懲罰性制裁。

他指出,北京對台脅迫行動早已超越軍事層面,並輸出至全球,包括利用假訊息、法律長臂管轄、對邦交國外交打壓、甚至公開恫嚇民主選舉產生的台灣領袖,「中國共產黨從不進行自由選舉,他們害怕自己的人民,因此對我們這樣透過民主選舉產生的政府感到不安」。

蘇利文強調,中共扭曲聯合國第2758號決議,並施壓各國接受其觀點,藉此合理化其為「統一」台灣的所有手段打壓台灣正當性,更進一步針對台灣現任副總統及其他官員貼標威嚇,揚言對其無期徒刑處分,「甚至聲稱任何台灣人——包括身處美國的台灣人——都可依中國法律予以懲罰」。他並揭露,中共高層王滬寧據傳曾指示中國駐外館處與情報單位,針對全球「頑固台獨份子」實施「主動式威嚇」,包括在美台人。

他更直指這些威脅並非虛構,並引用捷克軍情局證實,中共去年曾策畫在台灣準副總統蕭美琴訪歐期間對其「實體行動」意圖恐嚇。他說,蕭是他的朋友,「是位令人敬佩的人」,美方絕不會容許這樣的威脅行徑發生在美國國土、針對美國公民及其盟友。

蘇利文也批評中共常見手法包括「跨國鎮壓」、「假訊息戰」、「外交霸凌」與對媒體自由的干預,強調唯有國會跨黨合作、對外揭露與立法反制,才能共同維護民主陣營在印太地區的和平與自由。

前CECC主席、民主黨籍參議員默克利則強調,美國政府應針對「跨國鎮壓」建立明確一致的定義,並採取具體行動限制極權政權的鎮壓能力,視之為對民主制度與基本人權的重大威脅,他並預告今年將提出「跨國鎮壓政策法案(Transnational Repression Policy Act)」的更新版本。

