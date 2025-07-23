發文挺大罷免!洪慈庸：為了下一代 投下罷免同意票

洪慈庸發文挺罷免。（擷取自洪慈庸臉書）

2025/07/23 23:17

〔記者歐素美／台中報導〕24件國民黨立委罷免案本週六（26日）投票，前立委洪慈庸今晚發文指，最近有非常多的朋友都很焦慮，她也是其中之一。她認為，解除焦慮唯一的辦法，就是呼朋引伴7月26日出門投票，同意罷免你的區域立委。強調立法院用集體的行為與意志，破壞國家體制、搞垮國家、親共賣台。為了台灣，為了下一代，投下罷免同意票。

洪慈庸稍早在臉書及Theards上發文表示，「我是洪慈庸，小鹿的媽媽、卓冠廷家庭與工作上的無給職小助手」，過去，她曾擔任第9屆的立法委員、游錫堃院長的機要顧問，在人生遇到劇烈翻轉之前，在民間公司做了10年OL，曾對政治缺乏熱情，也曾把票投給了馬英九。

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洪慈庸表示，她很清楚，人生中的平凡與不平凡，都建立在民主自由的生活方式之上。也很清楚，「當我看著小孩漸漸長大，我希望她所在的環境，不是一個倒退的社會，更不是一個往極權靠去的國家」。

洪慈庸說，最近有非常多的朋友都很焦慮，她也是其中之一。她認為，解除焦慮唯一的辦法，就是呼朋引伴7月26日出門投票，同意罷免你的區域立委。不論你那區的藍委是否是首惡名單，他們都在立法院用集體的行為與意志，破壞國家體制、搞垮國家、親共賣台。

洪慈庸說，連深藍的陳揮文和黃智賢都看不下去的立法院，難道還不值得所有人不分黨派，投下同意罷免票的那一票嗎？這次罷免的意義在於告訴不分顏色的所有政黨，人民要的是理性合於憲政的監督，而不是連預算刪了什麼都不知道的惡鬥。呼籲大家7/26請出門投下同意票。她也將於8/23，為了台灣，為了下一代，投下罷免同意票。

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