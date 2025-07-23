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    首頁　>　政治

    昔捐帆布遭縣府批政治力 蕭美琴喊話公民：為花蓮人爭一口氣！

    副總統蕭美琴2016年擔任立委時，曾將選後用不到的競選大型帆布捐給學校覆蓋紅土操場，卻被指政治力介入校園。（資料照，記者王錦義攝）

    副總統蕭美琴2016年擔任立委時，曾將選後用不到的競選大型帆布捐給學校覆蓋紅土操場，卻被指政治力介入校園。（資料照，記者王錦義攝）

    2025/07/23 23:03

    〔記者陳昀／台北報導〕民進黨花蓮縣議員胡仁順今爆料，副總統蕭美琴2016年在花蓮選立委，曾把競選用過的大型看板帆布捐給學校，卻被縣府指責「政治力介入校園」；蕭美琴晚間表示，對這件陳年往事百感交集，但「我從來沒有孤單過」，還有許多花蓮公民，現在依然在為花蓮努力，「為花蓮人爭一口氣，加油！」

    蕭美琴晚間在社群分享本報新聞連結說，看到這條新聞，百感交集，也是陳年往事了，當年資源回收再利用的一番天真與好意，卻成為學校的困擾，當下真的有些心酸難過，但回想起來，這也是在花蓮多年工作的日常，走過這段吞忍與磨練，學習很多，她的人生也已經翻到不同的篇章。

    不過，蕭美琴指出，當年帆布條上面除了她「吃土」的人頭照之外，上面寫的，是「為花蓮人爭一口氣」！「我現在也明白，我其實從來沒有孤單過，因為還有許多的花蓮公民，現在依然為自己的故鄉努力中，也為更好的花蓮而爭氣。加油！為花蓮人爭一口氣️！」

    相關新聞請見︰

    「花蓮鬼故事」+1! 胡仁順：蕭美琴捐競選帆布 縣府批政治力介入校園

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