童子賢爆捐款花蓮黑料 政大退休教援證實傅家王朝惡行：令人作噁！

立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚夫婦。（資料照）

2025/07/23 23:57

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕和碩董事長童子賢表態支持下架國民黨立委傅崐萁，22日更驚爆，花蓮震災時他捐款，卻被公益人士告知縣府會「多繞一手」，直接捐款給受災學校，校方還被恐嚇「不能收」，讓他覺得相當荒唐。政大傳播學院退休教授鄭自隆也跳出來間接證實，傅家夫婦確實會以公家資源「施惠」，累積個人及家族政治資本，令人作噁！

童子賢22日到花蓮與「葉霸」老師葉春蓮、退休飛官徐柏岳合體「喝咖啡聊是非」，脫口爆料，花蓮縣府在地震發生後，阻擋民間企業捐款給學校，他個人與公司名義共捐7000多萬給花蓮縣府及民間組織，本來以為捐的錢縣府會好好的使用，但後來他接到許多做公益的前輩打電話給他，告知別再捐給縣府，因為經費都沒有獲得正常分配，甚至縣府還會跟災民謊稱「這是縣長特別給你的」，將外界捐贈攬成自己的功勞，公益前輩建議直接捐給有需要的單位。童子賢原先也不相信，但經過多方打聽，發現實情確是如此。

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童子賢接著說，後來公司決定直接到災區的國小捐款，沒有想到縣府竟然打電話去恐嚇校方，「不准接受台北來的人直接捐款，否則就對你不客氣」，還說「一定要叫他們捐到縣政府」，總之就是想要「再繞一手」，宣稱捐款給縣政府好讓他們去做「統一分配」。童子賢慨歎，傅崐萁、徐榛蔚一個立委、一個縣長，對外總是說「兩人同心其利斷金」，若真是這樣，把花蓮服務好，那要他支持這對夫妻沒問題，但顯然事與願違。

童子賢的爆料隨即讓輿論炸鍋，傅崐萁妻子、花蓮縣長徐榛蔚23日跳出來駁斥，還咬定童子賢就是民進黨的人，相關指控都是子虛烏有，若她有下令不准學校接受民企捐款，那她馬上辭職縣長，如果童子賢無法提出證據，就在24小時內道歉，以正視聽，不然她不排除採取法律行動。徐榛蔚還嗆童子賢為達政治目的，不惜毀人名譽，毀花蓮縣府公信，「童先生的良心何在？」

童子賢尚未對徐榛蔚的抗議做出回應，但鄭自隆23日透過《FTNN新聞網》發表公開信，雖然他反對罷免，認為就算再不爽傅崐萁等藍委，也要等下一屆立委選舉再來翻盤討公道，但他在信中間接證實了童子賢的指控，坦言外界捐款一定要捐給花蓮縣府「過一手」，因為由縣府統一分配就能跟災民說那些資源是「縣長特別給的」，以他人之善轉手變成自己的「功德」，確實離譜。

鄭自隆還說，其花蓮親友對傅家夫婦多年把持花蓮、輪流執政都有微詞，種種誇張行徑他早有耳聞，甚至縣府交給縣民福利品都一定要有傅家夫婦照片，以公家資源施惠，累積個人家族政治資本，的確令人作噁！

鄭自隆也跳出來間接證實傅家夫婦確實會以公家資源「施惠」，累積個人及家族政治資本。（資料照）

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