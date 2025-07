視訊出席美聽證 范雲：中政治作戰恐嚇台灣「若抵抗就得付出代價」

美國國會及行政當局中國委員會(CECC)23日晚上10時舉行「與台灣站在一起:反制中共政治戰與跨國打壓」聽證會,民進黨立委范雲透過視訊出席,是我國首名獲邀在美國官方聽證會作證的立委。(記者方瑋立攝)

2025/07/23 22:51

〔記者方瑋立/台北報導〕民進黨立委范雲今(23日)晚獲邀以視訊方式出席美國國會及行政當局中國委員會(CECC)聽證會。談及中國對台政治戰及跨國鎮壓,范雲指出,中共近期散布台灣資通電軍個資並揚言逮捕判刑,又針對民進黨立委沈伯洋發動大規模假訊息攻擊,去年甚至策劃衝撞當時準副總統蕭美琴座車,都是意圖恐嚇台灣社會的手段,「若敢抵抗中國,就得付出代價」。

CECC今天於美東時間上午10時(台灣時間晚間10時)舉行「與台灣站在一起:反制中共政治戰與跨國鎮壓(Stand with Taiwan: Countering the PRC's Political Warfare and Transnational Repression) 」 聽證會,由該委員會共同主席、共和黨籍參議員蘇利文與眾議員史密斯主持,邀請范雲以視訊專家身分提供證詞。

范雲說,中國對台的政治作戰手段日益升級,除軍事威脅與經濟脅迫外,還包括操弄國際法、統戰滲透、間諜滲透與認知作戰。中國長年扭曲聯合國2758號決議,藉此阻撓台灣參與國際組織,甚至試圖藉此正當化對台動武的企圖。

她指出,中共對台滲透已深入各層面,據國安局資料,2024年間諜案起訴件數達64件,較3年前成長4倍,滲透對象涵蓋軍方、國會、政黨與公民團體,甚至招募黑幫建立武裝內應網絡。

此外,統戰組織招待村里長、宗教團體與大學生赴中,透過補助與青年交流計畫,引導台灣青年融入中國經濟、接受中國文化價值;中國對台散布的爭議訊息也於2024年增加至220萬則,滲透平面、電視媒體與TikTok等社群平台。

她說,台灣因應中國威脅的方式,是由政府與公民社會共同努力。除創下歷年最高國防預算外,總統賴清德提出「全社會防衛韌性」戰略 ,推動強化國安法制改革,建立機制快速反制假訊息,民間公司也同步建立查核平台和工具。教育部則推出「識讀中國」教材,培養青年識別與反制中國認知戰。

至於中共對台政治作戰的目的,范雲指出,首先是扭曲國際社會對台灣的理解,刻意將兩岸衝突侷限於「內政問題」框架,藉此孤立台灣;其次則是侵蝕台灣社會對美國的信任。她引據最新民調指出,TikTok用戶更傾向對中國抱持好感,也更可能認為親美政府會「引戰」。

范雲表示,中共第三個目的是散布錯誤敘事,讓台灣民眾對政府失去信任,甚至對政治冷感,最終喪失對民主的意志與動力。她舉例,中共近期公布所謂「台軍網攻中國」報告,公開20名我國資通電軍軍官姓名並揚言懸賞逮捕,並大規模發動抹黑沈伯洋的認知攻擊,去年甚至密謀衝撞蕭美琴座車,這些都是典型的跨國鎮壓手法,意圖恐嚇我國社會,「若敢抵抗中國,就得付出代價」。

