視訊出席美聽證 范雲：中政治作戰恐嚇台灣「若抵抗就得付出代價」

美國國會及行政當局中國委員會（CECC）23日晚上10時舉行「與台灣站在一起：反制中共政治戰與跨國打壓」聽證會，民進黨立委范雲透過視訊出席，是我國首名獲邀在美國官方聽證會作證的立委。（記者方瑋立攝）

2025/07/23 22:51

〔記者方瑋立／台北報導〕民進黨立委范雲今（23日）晚獲邀以視訊方式出席美國國會及行政當局中國委員會（CECC）聽證會。談及中國對台政治戰及跨國鎮壓，范雲指出，中共近期散布台灣資通電軍個資並揚言逮捕判刑，又針對民進黨立委沈伯洋發動大規模假訊息攻擊，去年甚至策劃衝撞當時準副總統蕭美琴座車，都是意圖恐嚇台灣社會的手段，「若敢抵抗中國，就得付出代價」。

CECC今天於美東時間上午10時（台灣時間晚間10時）舉行「與台灣站在一起：反制中共政治戰與跨國鎮壓（Stand with Taiwan: Countering the PRC's Political Warfare and Transnational Repression） 」 聽證會，由該委員會共同主席、共和黨籍參議員蘇利文與眾議員史密斯主持，邀請范雲以視訊專家身分提供證詞。

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范雲說，中國對台的政治作戰手段日益升級，除軍事威脅與經濟脅迫外，還包括操弄國際法、統戰滲透、間諜滲透與認知作戰。中國長年扭曲聯合國2758號決議，藉此阻撓台灣參與國際組織，甚至試圖藉此正當化對台動武的企圖。

她指出，中共對台滲透已深入各層面，據國安局資料，2024年間諜案起訴件數達64件，較3年前成長4倍，滲透對象涵蓋軍方、國會、政黨與公民團體，甚至招募黑幫建立武裝內應網絡。

此外，統戰組織招待村里長、宗教團體與大學生赴中，透過補助與青年交流計畫，引導台灣青年融入中國經濟、接受中國文化價值；中國對台散布的爭議訊息也於2024年增加至220萬則，滲透平面、電視媒體與TikTok等社群平台。

她說，台灣因應中國威脅的方式，是由政府與公民社會共同努力。除創下歷年最高國防預算外，總統賴清德提出「全社會防衛韌性」戰略 ，推動強化國安法制改革，建立機制快速反制假訊息，民間公司也同步建立查核平台和工具。教育部則推出「識讀中國」教材，培養青年識別與反制中國認知戰。

至於中共對台政治作戰的目的，范雲指出，首先是扭曲國際社會對台灣的理解，刻意將兩岸衝突侷限於「內政問題」框架，藉此孤立台灣；其次則是侵蝕台灣社會對美國的信任。她引據最新民調指出，TikTok用戶更傾向對中國抱持好感，也更可能認為親美政府會「引戰」。

范雲表示，中共第三個目的是散布錯誤敘事，讓台灣民眾對政府失去信任，甚至對政治冷感，最終喪失對民主的意志與動力。她舉例，中共近期公布所謂「台軍網攻中國」報告，公開20名我國資通電軍軍官姓名並揚言懸賞逮捕，並大規模發動抹黑沈伯洋的認知攻擊，去年甚至密謀衝撞蕭美琴座車，這些都是典型的跨國鎮壓手法，意圖恐嚇我國社會，「若敢抵抗中國，就得付出代價」。

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