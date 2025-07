台灣立委首度出席美國官方聽證會 范雲：公民發起罷免 展現守護民主決心

美國國會及行政當局中國委員會(CECC)舉行「與台灣站在一起:反制中共政治戰與跨國打壓」聽證會,民進黨立委范雲透過視訊出席,是我國首名獲邀在美國官方聽證會作證的立委。(記者方瑋立攝)

〔記者方瑋立/台北報導〕民進黨立委范雲今(23日)晚間獲邀以視訊出席美國國會及行政當局中國委員會(CECC)聽證會作證,她強調,面對中國對台政治作戰及跨國鎮壓加劇的威脅,台灣擁有一個堅強的公民社會,對於守護民主具有強大的防衛決心,從野百合、太陽花一直到大罷免運動,台灣人深知自由民主並非從天而降,而是經由歷代爭取、犧牲而來,亦正竭盡所能防止戰爭發生。

CECC今天於美東時間上午10時(台灣時間晚間10時)舉行「與台灣站在一起:反制中共政治戰與跨國鎮壓(Stand with Taiwan: Countering the PRC’s Political Warfare and Transnational Repression)」聽證會,由該委員會共同主席共和黨籍參議員蘇利文、眾議員史密斯主持,邀請范雲以視訊專家身分提供證詞。 據了解,外交單位已證實,這是我國首次有國會議員獲邀出席美國官方聽證會。

范雲說,去年在野黨取得立法院多數後,國民黨團總召隨即帶隊赴中面會中國官員,並在回台後與民眾黨聯手,快速推動一系列違憲法案、阻擋國安修法初審,並無理刪、凍國防預算,引發台灣民間高度疑慮,憂心親中勢力正操弄民主體制,削弱台灣主權與民主根基。

范雲強調,台灣有幸擁有堅強的公民社會,具備守護民主的強大意志,她曾參與野百合學運、太陽花運動,如今公民志工團體更主動發起史無前例的大罷免運動,針對忘記反共立場的親中藍委發起罷免,除體現台灣社會長期建立的民主傳統外,更凸顯出台灣人深知自由並非從天而降,民主更是由歷代台灣人犧牲、爭取而來。

她指出,台灣人正竭盡所能地防止戰事發生,但要嚇阻中國的侵略並不能只靠台灣自身,台灣的安全攸關區域的穩定與全球經濟,她呼籲國際社會團結合作,與台灣站在一起,共同捍衛共享的價值、繁榮,以及以規則為基礎的國際秩序。

