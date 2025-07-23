為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台灣立委首度出席美國官方聽證會 范雲：公民發起罷免 展現守護民主決心

    美國國會及行政當局中國委員會（CECC）舉行「與台灣站在一起：反制中共政治戰與跨國打壓」聽證會，民進黨立委范雲透過視訊出席，是我國首名獲邀在美國官方聽證會作證的立委。（記者方瑋立攝）

    美國國會及行政當局中國委員會（CECC）舉行「與台灣站在一起：反制中共政治戰與跨國打壓」聽證會，民進黨立委范雲透過視訊出席，是我國首名獲邀在美國官方聽證會作證的立委。（記者方瑋立攝）

    2025/07/23 22:34

    〔記者方瑋立／台北報導〕民進黨立委范雲今（23日）晚間獲邀以視訊出席美國國會及行政當局中國委員會（CECC）聽證會作證，她強調，面對中國對台政治作戰及跨國鎮壓加劇的威脅，台灣擁有一個堅強的公民社會，對於守護民主具有強大的防衛決心，從野百合、太陽花一直到大罷免運動，台灣人深知自由民主並非從天而降，而是經由歷代爭取、犧牲而來，亦正竭盡所能防止戰爭發生。

    CECC今天於美東時間上午10時（台灣時間晚間10時）舉行「與台灣站在一起：反制中共政治戰與跨國鎮壓（Stand with Taiwan: Countering the PRC’s Political Warfare and Transnational Repression）」聽證會，由該委員會共同主席共和黨籍參議員蘇利文、眾議員史密斯主持，邀請范雲以視訊專家身分提供證詞。 據了解，外交單位已證實，這是我國首次有國會議員獲邀出席美國官方聽證會。

    范雲說，去年在野黨取得立法院多數後，國民黨團總召隨即帶隊赴中面會中國官員，並在回台後與民眾黨聯手，快速推動一系列違憲法案、阻擋國安修法初審，並無理刪、凍國防預算，引發台灣民間高度疑慮，憂心親中勢力正操弄民主體制，削弱台灣主權與民主根基。

    范雲強調，台灣有幸擁有堅強的公民社會，具備守護民主的強大意志，她曾參與野百合學運、太陽花運動，如今公民志工團體更主動發起史無前例的大罷免運動，針對忘記反共立場的親中藍委發起罷免，除體現台灣社會長期建立的民主傳統外，更凸顯出台灣人深知自由並非從天而降，民主更是由歷代台灣人犧牲、爭取而來。

    她指出，台灣人正竭盡所能地防止戰事發生，但要嚇阻中國的侵略並不能只靠台灣自身，台灣的安全攸關區域的穩定與全球經濟，她呼籲國際社會團結合作，與台灣站在一起，共同捍衛共享的價值、繁榮，以及以規則為基礎的國際秩序。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播