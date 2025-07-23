台灣立委首度出席美國官方聽證會 范雲：公民發起罷免 展現守護民主決心

美國國會及行政當局中國委員會（CECC）舉行「與台灣站在一起：反制中共政治戰與跨國打壓」聽證會，民進黨立委范雲透過視訊出席，是我國首名獲邀在美國官方聽證會作證的立委。（記者方瑋立攝）

2025/07/23 22:34

〔記者方瑋立／台北報導〕民進黨立委范雲今（23日）晚間獲邀以視訊出席美國國會及行政當局中國委員會（CECC）聽證會作證，她強調，面對中國對台政治作戰及跨國鎮壓加劇的威脅，台灣擁有一個堅強的公民社會，對於守護民主具有強大的防衛決心，從野百合、太陽花一直到大罷免運動，台灣人深知自由民主並非從天而降，而是經由歷代爭取、犧牲而來，亦正竭盡所能防止戰爭發生。

CECC今天於美東時間上午10時（台灣時間晚間10時）舉行「與台灣站在一起：反制中共政治戰與跨國鎮壓（Stand with Taiwan: Countering the PRC’s Political Warfare and Transnational Repression）」聽證會，由該委員會共同主席共和黨籍參議員蘇利文、眾議員史密斯主持，邀請范雲以視訊專家身分提供證詞。 據了解，外交單位已證實，這是我國首次有國會議員獲邀出席美國官方聽證會。

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范雲說，去年在野黨取得立法院多數後，國民黨團總召隨即帶隊赴中面會中國官員，並在回台後與民眾黨聯手，快速推動一系列違憲法案、阻擋國安修法初審，並無理刪、凍國防預算，引發台灣民間高度疑慮，憂心親中勢力正操弄民主體制，削弱台灣主權與民主根基。

范雲強調，台灣有幸擁有堅強的公民社會，具備守護民主的強大意志，她曾參與野百合學運、太陽花運動，如今公民志工團體更主動發起史無前例的大罷免運動，針對忘記反共立場的親中藍委發起罷免，除體現台灣社會長期建立的民主傳統外，更凸顯出台灣人深知自由並非從天而降，民主更是由歷代台灣人犧牲、爭取而來。

她指出，台灣人正竭盡所能地防止戰事發生，但要嚇阻中國的侵略並不能只靠台灣自身，台灣的安全攸關區域的穩定與全球經濟，她呼籲國際社會團結合作，與台灣站在一起，共同捍衛共享的價值、繁榮，以及以規則為基礎的國際秩序。

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