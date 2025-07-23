「罷芯罷薇」5千人嗨唱《三天三夜》 曹興誠：我是外省來的台灣人

台北市議會民進黨團「台北同意罷」晚會，全體嗨唱《三天三夜》。（記者甘孟霖攝）

2025/07/23 22:47

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市議會民進黨團舉辦「台北同意罷」系列活動，最終場大造勢今晚（23日）在榮星花園登場，吸引超過5000人高喊「大罷免大成功」。聯電創辦人曹興誠說，請大家再忍耐3天，一定要把這些國民黨立委罷免掉。晚會尾聲，全體一起嗨跳《三天三夜》，群眾隨音樂律動，歡呼聲響徹榮星花園。

曹興誠說，罷免就為了兩個字「公道」，許多知識藍、經濟藍等偏中間選民，甚至百工百業都站出來。以前國民黨罷免林昶佐、陳柏惟等立委，現在說我們是惡罷，還有沒有公理？

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曹興誠強調，這次罷免絕對不是國民黨聲稱的「選輸翻桌」，相反地，一開始民進黨還十分克制，讓罷團自己發揮。有人說他是外省人，但他是「外省來的台灣人」，這裡除了原住民外，祖先都是中國來的，祖先帶我們來，希望我們在台灣歡歡喜喜，做勇敢的台灣人，可是中國每天不放過我們，所以我們要罷免，把禍害趕出國會，是在野黨不忠於國家，才自取滅亡。

現場人潮滿滿，除了主辦單位準備的椅子，許多人也自己找公園角落坐下，會場除了宣講，也有樂團表演，氣氛十分歡樂，許多人攜家帶眷，力挺罷免。

活動尾聲，呼應罷免還有3天就投票，樂隊演奏天后張惠妹名曲《三天三夜》，全場一同嗨唱「我還要再罷三天三夜」、「罷罷罷、罷罷罷哩」，直到散場，還有許多人意猶未盡，「大罷免、大成功」的聲音此起彼落，相互呼應。

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