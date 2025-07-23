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    「文山退葆」志工遭騷擾 男子還對警員揮拳當場被壓制

    林男攻擊警員，被警方壓制在地。（翻攝「文山退葆」臉書）

    林男攻擊警員，被警方壓制在地。（翻攝「文山退葆」臉書）

    2025/07/23 21:56

    〔記者鄭景議／台北報導〕又有罷團遭攻擊！今日下午台北市文山區罷免賴士葆團體「文山退葆」，在捷運萬芳醫院站外宣講時，一名50歲林姓男子上前嗆聲，文山二分局警方上前制止，林男不但揮拳毀損看板，甚至攻擊警員，警方當場將林男壓制在地，帶回依妨礙公務、違反選罷法法辦。

    執法過程中有一名警員因林男揮拳，手部受到擦挫傷，所幸傷勢沒有大礙。

    「文山退葆」稍早也在臉書發聲明，憤怒表示「連警察都敢打！不罷免，要等到什麼時候？」。罷團指出，就在今天稍早之前，下班的巔峰時間的萬芳醫院捷運站，一名反罷免支持者不但公然騷擾志工，還「當街攻擊前來勸阻的警察！」

    罷團表示，這不是第一次有人對志工出手，但這次，我們看到的是連執法人員都成了攻擊對象！

    罷團說，最可怕的，不是暴力本身，而是國民黨始終不譴責、不制止、不呼籲冷靜，任由暴力者橫行，煽動仇恨這就是國民黨的真面目。

    罷團呼籲，這次罷免，是底線之戰。如果我們讓這樣的暴力繼續蔓延，下一次倒下的，可能不只是志工，也不只是警察，而是整個台灣社會的良知與秩序，甚至是我們走在路上就有可能被攻擊。不適任的立委，就該下台。這一票，是對暴力的正告，是對未來的守護。

    據了解，這已經是文山罷團本月第二度遭到襲擊，本月3日罷團在興隆、辛亥路口宣傳時，有女志工遭一名男子出手攻擊，同樣被文山分局警方法辦。

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