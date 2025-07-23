一樣的路面不一樣的市長 竹市道路對照圖狠酸高虹安路平專案變路平災難

2025/07/23 21:54

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市涉貪停職的市長高虹安本週六（26日）面臨被罷免投票的民意檢視，市議員陳建名也貼出「一樣的路面不一樣的市長」照片，指如今的竹市道路是路無三丈平。狠酸高虹安執政下的竹市柏油路面根本是一場災難。並提到過去曾用8年努力得到的路平成果，短短2年半，就蕩然無存。不只幹道破爛不鋪，管挖也不懂整合，馬路挖完了假修復卻沈陷，變成路上的小水溝，噴漆預告刨鋪不是沒寫日期，就是無人聞問。號召市民罷免投同意，下架無能高虹安。

對此，新竹市府指出，今年度的安心路平計畫將投入1.3億元，預計改善面積為17萬1148m²。5月已完成十八尖山（寶山路入口至獅子亭）、經國路與西大路口區塊（經國路二段）等路平計畫，7月到10月將辦理中華路一段、鐵道路二段、東大路二段、忠孝路、公道五路、牛埔北路、西門街等58條道路刨鋪改善工程。

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陳建名說，依照過去市府制定的自治條例規定挖完14天內要完成刨鋪，但重鋪的品質低到嚇人，不是未依車道線切割刨鋪，就是一塊塊補丁，機車騎士根本就像騎越野車。而一樣的預算，一樣的條例規範，今年市府公布的預計施作路段中，看不到整體幹道的改善計劃，只看到黨同伐異的政治操作。「只要你來北檢外面挺我一次，我就幫你鋪一條里內的巷弄。」陳建名說，這樣的概念，2年半來，毁掉市民原本應擁有的高品質生活。只有罷掉無能市長，才能恢復路平精神。

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