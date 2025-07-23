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    藍白大咖反惡罷挺沛祥 謝龍介：用「3票」守住台灣民主

    國民黨基隆市黨部今天（23日）晚間在基隆國門廣場舉辦「反惡罷挺沛祥」晚會，基隆市長謝國樑（中）、國民黨立委林沛祥（左）分別論述為何26日要出來投票。（記者俞肇福攝）

    國民黨基隆市黨部今天（23日）晚間在基隆國門廣場舉辦「反惡罷挺沛祥」晚會，基隆市長謝國樑（中）、國民黨立委林沛祥（左）分別論述為何26日要出來投票。（記者俞肇福攝）

    2025/07/23 22:34

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市立法委員林沛祥罷免案將於7月26日（週六）舉行投票，只剩下最後3天造勢，藍白重兵集結基隆，今天（23日）晚間7點到9點在基隆國門廣場舉辦「反惡罷挺沛祥」晚會，包括國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌、立法院長韓國瑜、民眾黨立法委員張啓楷、國民黨立委謝龍介、吳宗憲與基隆市長謝國樑、副市長邱佩琳等人齊聚，呼籲支持者出來投票，用不同意罷免票，讓林沛祥繼續替地方爭取建設。

    罷免方則是預定後天（25日）晚間舉辦選前之夜造勢晚會，地點在基隆市光一路、華三街口。

    國民黨陣營今晚號召民眾力挺林沛祥，在韓國瑜高呼口號下，為晚會帶來最高潮。林沛祥說，民進黨全台大罷免是胡搞瞎搞，民進黨不是在罷免、而是搞霸凌，基隆人不能這樣被對待，拜託大家7月26日出來投票，投下不同意罷免票，基隆不能讓霸凌者存在。

    謝龍介強調，拜託基隆鄉親一件事，那就是林沛祥還差3票，「催票」、「拉票」、還有「投票」+「顧票」，務必要用選票守住台灣民主。

    謝國樑去年也曾面對罷免案挑戰，最後因多數選民投票「不同意罷免」，通過考驗；謝面臨罷免時，林沛祥出面力挺，如今角色互換。謝國樑表示，去年他經歷過罷免案，萬萬沒想到9個月後，基隆人又要再次反罷免。他細數任內騎樓整平、市容美化、行人友善政績，他說，如果自己去年被罷免，就沒辦法做這些事情了。他拜託民眾，基隆即將購買電動公車，這是林沛祥向中央爭取預算補助的成果，請民眾26日出來投下不同意罷免票。

    黃國昌、朱立倫與韓國瑜接棒演說，論述為何民進黨要罷免國民黨立委，呼籲基隆鄉親出來投票，讓基隆再贏一次。

    「反惡罷挺沛祥」晚會藍白大咖齊聚，呼籲支持者7月26日出來投票。（記者俞肇福攝）

    「反惡罷挺沛祥」晚會藍白大咖齊聚，呼籲支持者7月26日出來投票。（記者俞肇福攝）

    晚會吸引不少支持者湧入。（記者俞肇福攝）

    晚會吸引不少支持者湧入。（記者俞肇福攝）

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