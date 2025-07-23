為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    黃捷中壢大掃街助罷魯明哲 喊「726把他死當！」

    立委黃捷（桃紅上衣、黃背心者）今天（23日）到中壢「大罷免大掃街」，站路口揮手，宣傳罷免。（記者黃政嘉攝）

    立委黃捷（桃紅上衣、黃背心者）今天（23日）到中壢「大罷免大掃街」，站路口揮手，宣傳罷免。（記者黃政嘉攝）

    2025/07/23 21:26

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕立委黃捷今天傍晚與多位民進黨籍桃園市議員、桃三罷團到中壢市區「大罷免大掃街」，黃捷穿著罷魯背心沿街宣傳罷免，不時燦笑展現親和力，許多民眾主動上前合照或比讚回應，人氣滿點。黃捷受訪時強調，魯明哲缺席公辦電視罷免說明會，這是他最後一次補考機會，既然不願補考，無心跟選民溝通、藐視人民，盼726桃園人站出來把他「死當」。

    今晚魏筠、彭俊豪、黃崇真、張曉昀等議員及「破蛋除魯」罷團志工，一起跟黃捷掃街，一行人從中壢慈惠堂出發，沿新生路、中正路到志廣路約2公里路程。難得來到中壢的黃捷沿途揮手拉票，發送扇子、面紙包，許多民眾主動上前合照、比讚回應，人氣滿點的她跟著罷團呼喊「726投同意罷免」，拉抬罷免聲勢。

    黃捷表示，桃園人站出來把魯明哲「死當」只是剛好而已，這次大罷免主軸，是要下架立法院傾共毀台的藍委，不是因為他們是國民黨，而是親近中國共產黨，包括魯明哲在內的藍委連署「中配取得身分證年限從6年改為4年」法案，造成國安破口，讓中國大量移民輕鬆到台灣，其雙親使用台灣健保，拖垮台灣資源。

    黃捷也說，「流通教父」、前全聯總裁徐重仁也挺大罷免，像他們這麼關心經濟議題的選民都站出來了，大家也應站出來，一起守住台灣民主最後防線、守住台灣幸福家園。

    多位民進黨籍桃園市議員23日傍晚偕同黃捷、罷團掃街。（記者黃政嘉攝）

    多位民進黨籍桃園市議員23日傍晚偕同黃捷、罷團掃街。（記者黃政嘉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播