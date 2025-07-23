黃捷中壢大掃街助罷魯明哲 喊「726把他死當！」

立委黃捷（桃紅上衣、黃背心者）今天（23日）到中壢「大罷免大掃街」，站路口揮手，宣傳罷免。（記者黃政嘉攝）

2025/07/23 21:26

〔記者黃政嘉／桃園報導〕立委黃捷今天傍晚與多位民進黨籍桃園市議員、桃三罷團到中壢市區「大罷免大掃街」，黃捷穿著罷魯背心沿街宣傳罷免，不時燦笑展現親和力，許多民眾主動上前合照或比讚回應，人氣滿點。黃捷受訪時強調，魯明哲缺席公辦電視罷免說明會，這是他最後一次補考機會，既然不願補考，無心跟選民溝通、藐視人民，盼726桃園人站出來把他「死當」。

今晚魏筠、彭俊豪、黃崇真、張曉昀等議員及「破蛋除魯」罷團志工，一起跟黃捷掃街，一行人從中壢慈惠堂出發，沿新生路、中正路到志廣路約2公里路程。難得來到中壢的黃捷沿途揮手拉票，發送扇子、面紙包，許多民眾主動上前合照、比讚回應，人氣滿點的她跟著罷團呼喊「726投同意罷免」，拉抬罷免聲勢。

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黃捷表示，桃園人站出來把魯明哲「死當」只是剛好而已，這次大罷免主軸，是要下架立法院傾共毀台的藍委，不是因為他們是國民黨，而是親近中國共產黨，包括魯明哲在內的藍委連署「中配取得身分證年限從6年改為4年」法案，造成國安破口，讓中國大量移民輕鬆到台灣，其雙親使用台灣健保，拖垮台灣資源。

黃捷也說，「流通教父」、前全聯總裁徐重仁也挺大罷免，像他們這麼關心經濟議題的選民都站出來了，大家也應站出來，一起守住台灣民主最後防線、守住台灣幸福家園。

多位民進黨籍桃園市議員23日傍晚偕同黃捷、罷團掃街。（記者黃政嘉攝）

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