萬老師助攻台中罷免！合體何欣純、鍾佳濱 批盧秀燕請假反罷市政空轉

民進黨立委何欣純、郭昱晴、鍾佳濱到台中大慶夜市路口宣講大罷免，呼籲726出來投下同意票票，讓不適任立委離開立法院。（記者廖耀東攝）

2025/07/23 22:06

〔記者蘇金鳳／台中報導〕罷免投票倒數，罷團「敲羅行動」今晚與民進黨立委鍾佳濱、何欣純、郭昱晴及多位市議員到大慶夜市路口宣講，呼籲民眾7月26日出來投同意罷免票，一定要過25％。他們也譴責盧秀燕未保持行政中立，請假3天挺反罷，讓市政空轉，選務更令人質疑，投票開所竟是車庫、洗車場等，726一定要出來投票，讓不適任立委離開立法院。

何欣純說，立法院五一戰隊團結一致，全力相挺公民團體的罷免，把不適任的立委罷掉，罷免是人民的權利，不是仇恨動員，是為了台灣的一份愛，要堅持守護台灣，「七二六我同意，大罷免大成功」。

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她說，目前還有人反映未收到投票通知單，若民眾收不到，請民進黨議員聯絡及詢問選務單位把投票所地點問出來。

鍾佳濱說，要把不適任立委汰除，他看到大家士氣高昂，只差臨門一腳，同意一定比不同意多，但要達到25％，因此支持罷免一定要出來投票，跨過25％門檻。

他譴責台中市選務，投票所怎會在洗車場、停車場、里長的家，還有車庫？以前他在屏東縣擔任副縣長，從不知哪一個地方政府有如此愚蠢的能力、刻意的杯葛，去設置這樣的投開票所，呼籲市民用智慧及行動來證明大罷免大成功。

郭昱晴說，過去一整年藍白立委違憲亂政大家都看得到，一人至少拉3票，因為台中市長盧媽媽完全失去行政中立，要請3天假，市政將空轉，只為挺反罷免，為了下一代，希望大家為了愛站出來，投下同意票，讓不適任立委離開立法院，7年內不能在同一選區再選立委；現今已是百工百業挺罷免，匯集了強大的公民力量。

今中西東南區市議員江肇國、黃守達及陳雅惠今晚也都到場協助罷團發傳單。

「萬老師」郭昱晴到台中大慶夜市路口宣講大罷免。（記者廖耀東攝）

立委郭昱晴、鍾佳濱到台中大慶夜市聲援大罷免。（記者廖耀東攝）

立委鍾佳濱到台中大慶夜市聲援大罷免。（記者廖耀東攝）

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