「龜山公民之夜」宣講 林右昌：藍白已成立法怪獸 沒人可制衡

民進黨秘書長林右昌（中）出席「龜山公民之夜」宣講。（記者周敏鴻攝）

2025/07/23 21:20

〔記者周敏鴻／桃園報導〕民進黨桃園市黨部今晚舉辦「龜山公民之夜」，號召罷免桃園市第1選區國民黨立委牛煦庭的支持者，齊聚在龜山區公所旁廣場，由擔任主持人的民進黨桃園市議會黨團總召李宗豪、桃園市議員陳雅倫帶領，高呼「大罷免，大成功」、「罷免投同意，反共更有力」等口號。

民進黨秘書長林右昌出席晚會時說，國民黨與民眾黨在立法院內主政，變成「立法怪獸」，因為他們是多數，導致沒有人可以制衡他們，藍白才肆無忌憚地毀憲亂政，讓民眾看不下去、無法忍耐。

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「擒賊要擒王」，林右昌說，最近他常在花蓮宣講，盼讓首惡、國民黨立院黨團總召傅崑萁下台，否則總是一群小囉囉站在後面當跟班，包括牛煦庭等人都是，要阻擋藍白聯手傷害台灣的民主與主權，大罷免一定要大成功；26日要出門投同意罷免票，支持者還得小心地方政府如桃園市政府等想要干擾，而改變了投開票所等狀況，出門前最好看清楚投票通知單。

民進黨桃園市黨部「龜山公民之夜」，高呼「大罷免，大成功」。 （記者周敏鴻攝）

民進黨桃園市黨部「龜山公民之夜」，高呼「大罷免，大成功」。 （記者周敏鴻攝）

民進黨立委王義川出席「龜山公民之夜」宣講。（記者周敏鴻攝）

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