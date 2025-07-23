為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「龜山公民之夜」宣講 林右昌：藍白已成立法怪獸 沒人可制衡

    民進黨秘書長林右昌（中）出席「龜山公民之夜」宣講。（記者周敏鴻攝）

    民進黨秘書長林右昌（中）出席「龜山公民之夜」宣講。（記者周敏鴻攝）

    2025/07/23 21:20

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕民進黨桃園市黨部今晚舉辦「龜山公民之夜」，號召罷免桃園市第1選區國民黨立委牛煦庭的支持者，齊聚在龜山區公所旁廣場，由擔任主持人的民進黨桃園市議會黨團總召李宗豪、桃園市議員陳雅倫帶領，高呼「大罷免，大成功」、「罷免投同意，反共更有力」等口號。

    民進黨秘書長林右昌出席晚會時說，國民黨與民眾黨在立法院內主政，變成「立法怪獸」，因為他們是多數，導致沒有人可以制衡他們，藍白才肆無忌憚地毀憲亂政，讓民眾看不下去、無法忍耐。

    「擒賊要擒王」，林右昌說，最近他常在花蓮宣講，盼讓首惡、國民黨立院黨團總召傅崑萁下台，否則總是一群小囉囉站在後面當跟班，包括牛煦庭等人都是，要阻擋藍白聯手傷害台灣的民主與主權，大罷免一定要大成功；26日要出門投同意罷免票，支持者還得小心地方政府如桃園市政府等想要干擾，而改變了投開票所等狀況，出門前最好看清楚投票通知單。

    民進黨桃園市黨部「龜山公民之夜」，高呼「大罷免，大成功」。 （記者周敏鴻攝）

    民進黨桃園市黨部「龜山公民之夜」，高呼「大罷免，大成功」。 （記者周敏鴻攝）

    民進黨桃園市黨部「龜山公民之夜」，高呼「大罷免，大成功」。 （記者周敏鴻攝）

    民進黨桃園市黨部「龜山公民之夜」，高呼「大罷免，大成功」。 （記者周敏鴻攝）

    民進黨立委王義川出席「龜山公民之夜」宣講。（記者周敏鴻攝）

    民進黨立委王義川出席「龜山公民之夜」宣講。（記者周敏鴻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播