大學生站出來台中車掃挺罷免 莊競程轟3藍委「媽寶」要盧秀燕陪

多名大學生志工上車宣講、擔任麥克手，莊競程指出，他們講出年輕人心聲，訴求與公民站一起，（記者蔡淑媛攝）

2025/07/23 21:35

〔記者蔡淑媛／台中報導〕大罷免7月26日投票倒數3天，台中市盧秀燕請假2天半，全力為子弟兵、被罷免3名藍委羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪進行6場車掃，以及廟口宣講。而在盧秀燕本命區中五選區，議員曾朝榮與前立委莊競程助陣罷團車掃，多名大學生志工上車宣講、擔任麥克手，講出年輕人心聲，與公民站一起，其中，「米雅」在外國就讀大學，放暑假特地回台加入罷免行列及投票。

「我們年輕人沒有特定的政黨及意識型態，只是是希望台灣能愈來愈好！」將升大三的米雅外型亮麗、台風穩健，擔任車隊遊行掃街的麥克風手，在車上持麥克風宣講，口條清晰，相當吸睛，「再次拜託大家7月26出來投4個字的同意罷免，同意守護台灣，希望台灣愈來愈好，能下架親共立委，守護我們的民主自由！」

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就讀政治系的徐同學也說，年輕人要站出來，相信民眾不分藍綠傾向，一定有愛台灣，「這次罷免，是為了讓親中挺共的立委下台，希望換上真正為台灣好的立委！」不分政黨，只要愛台灣，年輕人一定會支持，不是為了民進黨贏、國民黨輸，只是希望國家繼續保有主權自由。

還有生醫系凃同學、體育系的侯同學也一起站上車隊車掃，輪流宣講，他們說，看到這些被罷藍委在立院毀憲亂政，包括要讓中配六改四，修改兩岸人民關係例等，年輕人希望國家不要被中國統治，香港就是個血淋淋的例子，希望台灣不要變成下一個香港，這次年輕人一定要站出來保衛台灣的民主自由。

莊競程說，國民黨在這次大罷免刻意塑造成藍綠對決，藍委為了不被罷掉，政治大咖盡出陪同造勢，盧秀燕多次北上站台，投票前更請假2、3天全力陪羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪造勢。國民黨訴求反罷要選民「再愛我一次」，根本是渣男說辭，3藍委如同媽寶要盧秀燕陪。

莊競程直言，這次罷免是公民活動，無法接受親中賣台、毀憲亂政的藍委，才會勇敢站出來，一次一次站街頭公民連署，到投票罷免，呼籲選民一定要出門投下同意罷免票。

米雅及徐同學也說，車掃也遇到民眾加油或比倒讚，一萬感謝他們的支持與表達，面對反對聲音也說聲謝謝，因為台灣是民主自由的國家，保護他們比倒讚的權利。公民站出來罷免，更是守台灣的未來，不然未來連發表意見與想法的權利都沒有。

米雅外型亮麗、台風穩健，擔任車隊遊行掃街的麥克風手，在車上持麥克風宣講，口條清晰，相當吸睛。（記者蔡淑媛攝）

莊競程指國民黨訴求反罷要選民「再愛我一次」，根本是渣男說辭，3藍委如同媽寶要盧秀燕陪。（記者蔡淑媛攝）

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