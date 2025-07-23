現身挺罷王鴻薇 吳怡農：大罷免是對所有政治人物的警告

台北市議會民進黨團在榮星花園舉辦罷免大造勢，吳怡農現身宣講指出，這次罷免不只對國民黨，也是對所有政治人物的警告。（記者記者甘孟霖攝）

2025/07/23 20:24

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免週六就要投票，台北市議會民進黨團今天（23日）在台北中山區榮星花園舉辦大造勢，曾與中山區立委補選的吳怡農晚間也現身宣講指出，民主不是4年選一次，這次罷免不只對國民黨，也是對所有政治人物的警告，選民每天都會監督著你。

吳怡農說，在這次罷免遇到志工分享，三不五時就被推擠，或是被指控是領錢的走路工，如今社會缺乏信任，這非常可怕，會帶出人性中醜陋一面。但他問志工，為何要堅持罷免？對方卻強調，因為民主不能等，讓他深受感動。

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他說，這些被罷立委，認為民主就是4年投一次票，選上後選民4年不要管，讓他們為所欲為，不需要對頭家負責，忘記了好好做事才是應該做的，這些即將被解雇的立委，仗多數癱瘓行政、試圖閹割司法，國家面對挑戰，他們刪預算，讓國際交流無法進行，還在立院不尊重程序正義。

吳怡農強調，民主，不是4年選一次，而是每天都要嚴肅工作，這次罷免，也是對每個政黨、政治人物的一次正式警告，公民、選民每天都會監督著你，罷免運動，是從要求他們負責開始，希望重新建立大眾對政治的信任，就從7月26日開始。

吳怡農說，對此非常樂觀，因為看到罷團公民，當國民黨訴諸暴力、分化，公民訴求團結，用希望啟發更多人，因為這些公民，台灣的民主改革一定能走下去，未來3天，志工將用更多方式，把自己的故事傳達出去，感動更多人，希望台灣民主更好。

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