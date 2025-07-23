路過壓力好大！花蓮罷免、反罷短兵相接 鬧區火爆互嗆

花蓮市區路口出現罷團和反罷團體各據路口一側，讓停等紅燈的騎士們覺得壓力超大。（記者游太郎攝）

2025/07/23 20:03

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮罷免立委傅崐萁進入白熱化，罷團和反罷團體大舉出動，今天傍晚在花蓮市中山路和中正路口短兵相接，各據路口一方，罷免及反惡罷等口號聲此起彼落，較本屆立委選舉還要熱鬧，還有民眾在停等紅燈時相當不安，生怕雙方一言不合打起來，壓力超大。

花蓮市東大門夜市旁今晚夏戀嘉年華晚會開幕，預期湧入大批民眾前往觀賞，罷團和反罷團體紛紛把握機會，在重要路口舉各式標語和旗幟，不斷大喊口號，尤其中山路和中正路口更成兵家必爭之地，雙方嗆來嗆去，讓不少路過民眾感到巨大壓力，尤其在停等紅燈時，除了密切觀察雙方舉動外，更想早點離開可能引爆衝突的「搖滾區」。

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市民小陳說，這次罷免活動，比以往各種選舉還刺激，警察為了隔開雙方，直接站在中間掌握狀況，擔心場面失控，便衣刑警也支援，看起來相當緊張，有些人乾脆繞路回家，以免行程被干擾。

還有市民在臉書抱怨，花蓮市區幾個路口都是罷團和反罷團體，雙方較勁大聲吶喊，覺得嚴重被干擾，一不小心還分神闖紅燈，車子停在十字路口中間，進退兩難好尷尬好無奈，希望沒有被攝影機拍到，因此繳罰單就虧大了。

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