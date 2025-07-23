首度站台罷免造勢 王世堅：關鍵時刻做正確決定

王世堅今晚首度站台罷免造勢。（記者甘孟霖攝）

2025/07/23 19:44

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免726投票，民進黨立委王世堅今（23日）晚間首度參與大型造勢並上台宣講，不過過程中隻字未提「罷免」，僅說台灣人要決定自己的命運，7月26日做出正確決定。

王世堅今晚間出席北市議會民進黨團在中山區榮星花園的造勢，上台就表示，關鍵的時刻，要做出正確的決定，台灣是台灣人自己的，在過去四百年歷史當中，不管鄭成功、日治到兩蔣總統來台，台灣從來都是別人的手段，而非自己的目的，這次台灣人要將決定拿回自己手中，關鍵的時刻做出正確決定。

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他說，很多人說最近演習很像戰爭，他也要報告，台灣人愛好和平，但是和平第一步就是要做好戰爭的準備，加強國防，向民主陣營其他國家展現台灣面對中國武統，有站出來的決心，世界才會願意幫忙。

他強調，關鍵的時刻，要拜託各位鄉親父老，再次團結起來，7月26日做出正確決定，掌握自己的命運，也感謝支持者這麼多年給予溫暖力量，讓他再次回到立院，他承諾在立院都會維持高品質問政，對民眾的疼惜深深一鞠躬致敬。

「台北同意罷」7/23榮星花園罷免造勢晚會。（記者甘孟霖攝）

「台北同意罷」7/23榮星花園罷免造勢晚會。（記者甘孟霖攝）

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