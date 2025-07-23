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    中共支持國民黨立委反對大罷免 陸委會批北京赤裸裸公開介入

    陸委會今日強調，中共國台辦與官媒企圖影響我726罷免投票意圖明顯，赤裸裸公開介入，毫不掩飾。（資料照）

    陸委會今日強調，中共國台辦與官媒企圖影響我726罷免投票意圖明顯，赤裸裸公開介入，毫不掩飾。（資料照）

    2025/07/23 19:34

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕《路透》報導，中國共產黨力挺國民黨立委、反對大罷免，並介入台灣的罷免案。陸委會今日強調，中共國台辦與官媒企圖影響我726罷免投票意圖明顯，赤裸裸公開介入，毫不掩飾。

    陸委會表示，中共多次藉各種手段介入我國各級選舉，企圖干預台灣民主運作已經眾所皆知，舉世公認，國際上亦有學術機構多次提出示警。選舉罷免為民主國家賦予人民的基本權利，台灣人民自主決定罷免投票的結果，也是台灣民主社會多元意見表現；中共沒有權力介入，更不應該說三道四。

    陸委會指出，中共國台辦與官媒企圖影響我726罷免投票意圖明顯，赤裸裸公開介入，毫不掩飾。從中央到地方官媒相關影音與文章多達數百則，數量驚人。藉由微博、抖音、微信反覆推送，並經由相關台灣媒體報導，再加工渲染，進行多層次反覆擴散，刻意介入之程度，前所未有。

    陸委會呼籲，北京當局勿干預台灣民主運作，應反思台灣人民得以不受干涉的自由表達多元意見的同時，中共是否也能保障自身人民自由表達意見的權利，而非一方面打壓和限制其內部公民社會發展，另方面又意圖染指台灣內政。

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