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    蔣萬安陪林沛祥百福市場掃街 催726出來投不同意罷免票

    台北市長蔣萬安（右）今天到七堵百福黃昏市場，與基隆市議員蔡旺璉陪立委林沛祥掃街。（記者俞肇福攝）

    台北市長蔣萬安（右）今天到七堵百福黃昏市場，與基隆市議員蔡旺璉陪立委林沛祥掃街。（記者俞肇福攝）

    2025/07/23 20:20

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市立法委員林沛祥罷免案7月26日就要投票，台北市長蔣萬安今天（23日）下午陪林沛祥到七堵百福黃昏市場掃街，國民黨基隆市議員蔡旺璉也一同陪同，倒數3天衝刺催出不同意罷免票。

    蔣萬安走入百福黃昏市場與攤商、民眾互動好，不少婆媽主動合影、熱情握手，支持者喊出「不同意罷免」。蔣萬安指出，林沛祥在國會表現優異，不僅為基隆發聲、還爭取建設，更推動財政收支劃分法修正，讓基隆每年多爭取75億元預算，還成功爭取10億元電動公車補助，是一位經得起檢驗的好立委。基隆鄉親7月26日踴躍出門投票，堅定投下「不同意罷免」，讓林沛祥繼續留在國會，為大家打拚服務。

    林沛祥感謝蔣萬安來相挺，他說，基隆人這次要做出關鍵選擇；一旦惡罷成風，基隆年年選舉，基隆的進步將會停滯。林沛祥懇託，再一次投下「不同意罷免」，他呼籲民眾這週六出來投票，投下不同意罷免一票，守住監督的力量。

    對此，罷團「基隆絕沛」領銜人陳青逸說，不予回應。

    台北市長蔣萬安今天到七堵百福黃昏市場，與基隆市議員蔡旺璉（右）陪立委林沛祥（中）掃街。（記者俞肇福攝）

    台北市長蔣萬安今天到七堵百福黃昏市場，與基隆市議員蔡旺璉（右）陪立委林沛祥（中）掃街。（記者俞肇福攝）

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