賴清德：政府要當青年後盾 支持地方創生、茁壯台灣

總統賴清德今接見國際青年商會中華民國總會第73屆理監事暨全國首席代表。（總統府提供）

2025/07/23 19:37

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今天接見國際青年商會中華民國總會第73屆理監事暨全國首席代表時表示，政府要當青年的後盾，整合各部會對於地方創生的資源，讓各界青年有意回到地方發展時有更大的協助和支持，期許在青商會的號召下，透過各界青年人才的育成和團結，讓台灣更加茁壯。

賴清德指出，青商會創立超過70年，始終秉持著「服務人群、訓練自己」的精神，集結無數優秀青年的力量，以行動貢獻國家，為社會帶來正向力量。青商會舉辦的「十大傑出青年」選拔，不僅鼓勵青年朋友，更向社會展現青年能夠創造改變。

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賴清德提到，總會長蔡政諺上任後對會務盡心盡力，更將聯合國永續發展目標納入青商會年度願景，要在台灣各地推動ESG及地方創生，非常期待青商會未來有豐碩的成果。這幾年來青商會致力於改善社區環境，今年更提出「玩美角落4.0」，聚焦文化、永續、社區、自然四項主題，展現青年公共參與的力量，賦予地方創生全新面貌。

賴清德強調，政府要當青年的後盾，整合各部會對於地方創生的資源，讓各界青年有意回到地方發展時有更大的協助和支持。另外，青商會透過與地方政府、學校、社區組織的橫向合作，除了讓青年在行動中獲得訓練，也讓社區居民感受到實際、正向的改變。

賴清德表示，青商會除了扎根在地也走向國際，積極參與國際會議與活動。今年6月，蔡總會長率領400位會員前往蒙古參加2025年國際青商亞太大會，更帶回成功爭取到2027年亞太大會在台灣舉行的好消息。

賴清德期待，藉由亞太大會的舉辦，讓世界看見台灣的自由多元和民主的充沛活力；也相信在青商會的號召下，透過各界青年人才的育成和團結，台灣會更加茁壯、進步，並盼一起為台灣打拚、加油。

總統賴清德今接見國際青年商會中華民國總會第73屆理監事暨全國首席代表。（總統府提供）

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