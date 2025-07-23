為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    賴清德：政府要當青年後盾 支持地方創生、茁壯台灣

    總統賴清德今接見國際青年商會中華民國總會第73屆理監事暨全國首席代表。（總統府提供）

    總統賴清德今接見國際青年商會中華民國總會第73屆理監事暨全國首席代表。（總統府提供）

    2025/07/23 19:37

    〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今天接見國際青年商會中華民國總會第73屆理監事暨全國首席代表時表示，政府要當青年的後盾，整合各部會對於地方創生的資源，讓各界青年有意回到地方發展時有更大的協助和支持，期許在青商會的號召下，透過各界青年人才的育成和團結，讓台灣更加茁壯。

    賴清德指出，青商會創立超過70年，始終秉持著「服務人群、訓練自己」的精神，集結無數優秀青年的力量，以行動貢獻國家，為社會帶來正向力量。青商會舉辦的「十大傑出青年」選拔，不僅鼓勵青年朋友，更向社會展現青年能夠創造改變。

    賴清德提到，總會長蔡政諺上任後對會務盡心盡力，更將聯合國永續發展目標納入青商會年度願景，要在台灣各地推動ESG及地方創生，非常期待青商會未來有豐碩的成果。這幾年來青商會致力於改善社區環境，今年更提出「玩美角落4.0」，聚焦文化、永續、社區、自然四項主題，展現青年公共參與的力量，賦予地方創生全新面貌。

    賴清德強調，政府要當青年的後盾，整合各部會對於地方創生的資源，讓各界青年有意回到地方發展時有更大的協助和支持。另外，青商會透過與地方政府、學校、社區組織的橫向合作，除了讓青年在行動中獲得訓練，也讓社區居民感受到實際、正向的改變。

    賴清德表示，青商會除了扎根在地也走向國際，積極參與國際會議與活動。今年6月，蔡總會長率領400位會員前往蒙古參加2025年國際青商亞太大會，更帶回成功爭取到2027年亞太大會在台灣舉行的好消息。

    賴清德期待，藉由亞太大會的舉辦，讓世界看見台灣的自由多元和民主的充沛活力；也相信在青商會的號召下，透過各界青年人才的育成和團結，台灣會更加茁壯、進步，並盼一起為台灣打拚、加油。

    總統賴清德今接見國際青年商會中華民國總會第73屆理監事暨全國首席代表。（總統府提供）

    總統賴清德今接見國際青年商會中華民國總會第73屆理監事暨全國首席代表。（總統府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播