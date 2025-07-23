前游泳國手「丁妹」喊大罷免大成功 深藍母親也要投下同意票！

退役游泳國手「丁妹」丁聖祐也支持大罷免。（圖翻攝自臉書粉專「丁妹動吃動吃 SportziMitzi」）

2025/07/23 19:24

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免首波投票將於本週六（26日）登場，近日在社群掀起「百工百業挺罷免」表態熱潮，退役游泳國手「丁妹」丁聖祐也發聲響應，高喊「大罷免大成功」。她還透露，自己政治立場深藍的母親，這次也主動跟她說會投下同意罷免票！

丁妹今天（23日） 下午在Threads上發文響應百工百業挺罷免，「曾經深藍的媽媽，這次主動跟我說要和我站在一起，投下『同意罷免』票。爺爺奶奶是芋頭（外省人）蕃薯（本省人）、外公外婆是在地台灣人。我的媽媽則是有著家族被迫害的創傷，從小受黨國教育影響很深的後天養成深藍軍。我覺得媽媽過去的政治立場是從小為了生存下來所產生的畸形身分認同。」

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丁妹接著說：「以前我會跟媽媽為了政治大吵架，吵到大哭大叫灑狗血的那種。後來我們就避免太多的政治談話。但是前幾天，媽媽主動跟我說要和我一起投下同意罷免票。我很驚訝問她真的假的，她用開玩笑的語氣說『我這樣投，妳會開心阿』，我知道，她如此大的轉變不只是為了討我開心而已，罷免是愛，這是她為了她的子女和家鄉做出最好的選擇。」

「除此之外，媽媽和我一起在包包上綁著同意罷免緞帶，毫不避諱抬頭挺胸地在菜市場和百貨公司逛街。她也超認真地把『同意罷免車貼』上車貼上、下車撕掉，還跟我說『要做就把它做好做滿！』我跟我媽說，她這樣投票我真的會很開心。她笑一笑，說『妳開心我就開心』，大罷免大成功！」

網友紛紛留言，「大罷免大成功，我們都是守護台灣的台灣人」、「謝謝妳媽咪疼惜女兒及土地的心」、「罷免是愛！真的很感動」、「謝謝妳的po文，最近跟家人討論罷免讓我很灰心，讀完妳的文讓我又燃起了希望」、「好感動媽媽的改變」、「很不容易ㄟ，改變一個深藍光譜的人」、「了不起的媽媽」。

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