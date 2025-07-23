扣綠營智庫帽子！徐榛蔚要童子賢拿出證據 胡仁順批操弄政治能手

徐榛蔚今天急忙澄清童子賢的指控，卻指控「童子賢是綠營智庫」，民進黨縣議員胡仁順批，徐榛蔚是故意忘記嗎，童子賢也是江宜樺的長風文教基金會副董事長。（記者游太郎攝）

2025/07/23 18:52

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣長徐榛蔚今天針對童子賢爆料除澄清，並指控童子賢是「民進黨新境界文教基金會副董事長，發言帶有特定政治立場」，要他拿出證據，有下令「我徐榛蔚馬上辭職」！民進黨議員胡仁順說，縣府明明只需回應其發言是否為真實，徐榛蔚卻刻意要扣童子賢是綠色智庫的大帽子，童也是江宜樺成立的國民黨智庫副董事長，批徐榛蔚才是操弄政治能手。

童子賢昨天在花蓮爆料花蓮鬼故事，提到地震後企業捐款花蓮的學校，被縣府擋「不准收，否則對你不客氣」，等於多「繞一手」。對此花蓮縣長徐榛蔚今天下午親自開記者會，「主動」替立委老公傅崐萁澄清，更指控童子賢是「民進黨新境界文教基金會副董事長，發言帶有特定政治立場」、「為了罷免投票惡意操弄未經查證的指控」。

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對此，民進黨花蓮縣議員胡仁順下午再批，縣府明明只需回應童子賢的發言是否為真實，徐榛蔚卻刻意要扣童子賢是綠色智庫的大帽子，完全隱瞞「童子賢先生也是國民黨長風文教基金會的副董事長」的事實，花蓮縣府行為不啻為畫蛇添足，徐榛蔚自己就是傅崐萁的老婆，而且完全不避諱，難道沒有「帶政治意圖及動機」？

由於國民黨上週在市區買超大民宅牆面廣告「罷傅若成功、柯建銘當立法院長您同意嗎」，激化藍綠對立，網友也在徐榛蔚的臉書貼文喊話：妳先生每天用大看板造謠「罷免成功柯建銘當院長」，這種操弄藍綠的不實指控鋪天蓋地，徐榛蔚要不要也澄清一下？建議對賭啦！罷免傅崐萁成功，若柯建銘沒當院長，妳就辭職！

傅崐萁花錢在花蓮市鬧區中山路買超大民宅牆面廣告，訴求「罷免成功柯建銘當立法院長」。（記者花孟璟攝）

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