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    盧秀燕請假救子弟兵 環工教授：街頭揚塵多、請好好洗掃街

    台中市長盧秀燕（中）提前請假陪藍委羅廷瑋（左2）掃街。（記者黃旭磊攝）

    台中市長盧秀燕（中）提前請假陪藍委羅廷瑋（左2）掃街。（記者黃旭磊攝）

    2025/07/23 19:07

    〔記者黃旭磊／台中報導〕罷免藍委廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋投票，將於周六（26日）登場，台中市長盧秀燕今天下午起請假輔選。中興大學環境工程系教授莊秉潔發文指出，盧市長任內，台中市各項減排沒進展，空氣品質排序永遠落後苗栗，甚至有兩年落後屏東，呼籲街頭揚塵有致肺癌重金屬，「請好好洗掃街。」

    針對莊秉潔發文，台中市府未具體回應，強調有空氣污染等環境污染問題，可透過環保局官網進行網路陳情報案，或撥打24小時報案電話（0800-066-666）或04-23280380受理後查辦。

    莊秉潔表示，盧市長上任後各項減排沒進展，空品排序落後苗栗，甚至於2021年及2023年落後屏東，台電台中發電廠（中火）從2016至2021 污染量減少60%，而盧市長負責的文山、后里焚化爐污染減少7%及3%，烏日焚化爐甚至增加3%。

    莊秉潔呼籲，實際非台電的減排方面，台中市是六都最後一名，顯見行政團隊在空污防制能力，真的遠遜於台電及五都，建議盧市長，心態上好好管焚化爐，而街頭揚塵有許多致肺癌重金屬，請好好洗掃街。

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