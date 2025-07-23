臉書大讚李彥秀港湖政績 林國成：想不出被罷免的理由

民眾黨立委林國成今日在臉書發文力挺面臨罷免的港湖區國民黨立委李彥秀。（翻攝自林國成臉書）

2025/07/23 19:00

〔記者林哲遠／台北報導〕首波大罷免將於本週六舉行投票，民眾黨立委林國成今日在臉書發文力挺面臨罷免的港湖國民黨立委李彥秀，除了強調港湖近年來的改變都能看見李彥秀努力的身影，並感嘆道，他實在想不出來有什麼理由要罷免李彥秀，呼籲民眾7/26風雨無阻的出來投下不同意罷免票，守護台灣民主。

林國成指出，李彥秀過去是他在北市議會的同事，現在則成為立法院的同事，看著李彥秀一路走來，始終不變的就是她為港湖民眾服務的熱忱，以及對建設發展港湖區的協助與爭取。內湖科技園區如今已是可比擬竹科的都會型高科技園區，而南港區近幾年發展可說是突飛猛進，這些進步與改變，當中都能見到李彥秀多年來在地方努力的身影。

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「對於這樣一個選民服務認真、爭取地方建設認真、國會問政認真的民意代表，我實在想不出來有什麼理由要被罷免？」林國成批評，賴清德總統上任一年多，沒有任何一項能夠拿上檯面的政績，拿著比去年多700億、史上最高的中央政府總預算，行政院長卓榮泰卻帶領整個行政院裝窮，農業部連救災都不忘要攻擊抹黑在野黨，民進黨立院黨團在柯建銘的領軍之下更是荒腔走板，為了政治鬥爭，完全悖離台灣主流民意。

林國成說，當在野黨要改善台灣血汗勞動環境，幫勞工拿回4天假時，民進黨否決；當在野黨要強化國防戰力，為辛苦保家衛國的軍人加薪時，民進黨否決；當在野黨回應社會的期待，要通過保護兒童的剴剴條款時，民進黨否決；當在野黨要將4年來超徵1.87兆元的稅收，還稅於民普發1萬時，民進黨否決。

「現在的民進黨政府心中沒有人民，只剩下政治算計與爭權奪利！」林國成批評，在南部風災過後滿目瘡痍急需援助的時候，民進黨立委卻說現在沒有事情比大罷免重要，當南部災民無水、無電、無訊號、求助無門，連北部民眾都看不下去的時候，民進黨卻說搞大罷免就是在救災；民進黨政府躲在罷團後面操縱發起這場大惡罷，絕對不能讓他們成功，否則以後就沒有人可以監督政府了，民進黨也將正式走上獨裁的惡路。

林國成強調，據氣象報導，本週末將會有颱風來襲，7/26當天有可能會有風雨，所以他要在這裡提醒南港內湖區的好朋友們，請大家當天要注意安全，然後風雨無阻的出來投下這張不同意罷免票，為台灣守護自由民主，為港湖留下優質立委，讓李彥秀繼續為大家服務。

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