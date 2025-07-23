林智堅發文挺罷免 高虹安回擊：找回棒球場公道與真相

林智堅發文挺罷免籲找回新竹的美好，停職市長高虹安回應。（記者洪美秀攝）

2025/07/23 18:04

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市前市長林智堅昨發文挺新竹雙罷免，並籲找回新竹曾經的美好，獲得許多市民留言按讚，對於林智堅的發文，涉貪停職市長高虹安今天被媒體問及回應，認為應找回12億新竹棒球場的真相與公道。

高虹安說，她在罷免公報的答辯書，用了1萬字說明，市政並沒有像罷團所說的落空，反而每1.2天就開工或完工一項建設，強調政見和市政建設，已落實超過60多項，罷免方為貼上仇恨與對立標籤，所有市政建設在他們眼中都是看不到的，但相信市民的眼睛是雪亮的。

請繼續往下閱讀...

對於林智堅發文想要找回新竹曾經的美好，高虹安說，她也想要找回真正屬於新竹市民12億棒球場的真相，並說市府也去提告巨佳營造的統包商，該包商承攬的棒球場被證實埋了垃圾與廢棄物，如今市府又發現該統包商承攬的華德福學校工程，也將其承包的另一工程「育賢國中拆除作業」中，所產生的廢棄物埋到華德福校園草皮內，市府在開挖後已主動提告，追究包商責任。

她說，如果該統包商跟市府請款廢棄物清運、外運費用，卻沒有外運，而是將A地的廢棄物直接埋到B地，甚至將棒球場好的土壤直接拿去賣錢，再把廢棄物埋到棒球場內部，這不僅是賺三手，3個工程很可能不知賺了幾手。她說，林智堅應要努力配合一起找回所有真相，這才是新竹市民應該要有的公道。

並稱一旦市長被罷免，直接換成民進黨中央指派的市長，還是說林智堅發的文代表他想要來擔任罷免她之後的市長嗎？「我想這些都不是新竹市民所樂見的」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法