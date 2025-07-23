竹市社區領罷免「投票通知單」需登記？ 議員籲選委會法治宣導

新竹市有社區管委會竟要求領「投票通知單」需登記，市議員劉康彥籲選委會了解，也應進行法治宣導，勿製造混亂或影響投票。（劉康彥提供）

2025/07/23 17:33

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）本週六（26日）投票，日前有里長被踢爆在公報中夾帶反罷文宣、企圖影響選民。新竹市議員劉康彥今天接獲檢舉投訴，指稱竹市某社區管委會竟要求住戶拿「投票通知單」必須先「登記」，如果非區權人本人，代領者還需畫押簽名。投訴者稱過去都是將投票通知單投入住戶信箱，不解為何此次要登記或簽名；劉康彥也呼籲選委會進行了解，避免混亂選舉或影響市民投票權利。新竹市選委會尚未收到檢舉，暫無回應。

住戶投訴質疑，過去這麼多次選舉，依慣例，只需將公報和投票通知單投進各住戶的信箱即可，不解為何這次要登記或簽名，是否有人蓄意阻撓投票，認為管委會無權要住戶登記或簽名。劉康彥稱此事可大可小，呼籲市選委會介入了解，並向市民進行法治宣導，不要觸犯選罷法；但也提醒市民，如果沒有拿到投票通知單，仍可攜帶「身分證、印章」到投開票所投票。

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劉康彥強調，由於投票通知單上有載明「投開票所」如某國小幾年幾班、某宮廟等重要選務資訊，選民有知的權利，假設跟上一次投票的地點不同，因沒有拿到投票通知單而跑錯投開票所，勢必造成許多不必要的混亂。提醒年輕人，若家中長輩不清楚投開票所資訊，可協助利用https://reurl.cc/DOdaLd網站查詢，只要輸入戶籍地行政區、里、鄰就可得知投票位置。

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